Teksas'da cinayet: 2 yetişkin 6 çocuk öldürüldü

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Teksas'da bir evde altı çocuk ve iki yetişkin kelepçelenmiş ve başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

İhbar üzerine Houston bölgesinde bir adrese giden polis ekibinin üzerine evden ateş açıldı.

Ateş açan kişi yaklaşık bir saat sonra, yürütülen pazarlıklar sonucu teslim oldu.

Emniyet yetkilileri evde yapılan aramada öldürülen altı çocuk ve iki yetişkinin bulunduğunu söylüyorlar.

Zanlı en büyük çocuğun babası

Polis, 48 yaşındaki zanlı David Conley'in cinayet suçlamasıyla tutuklandığını da açıkladı.

Associated Press ajansına göre adli kayıtlar Conley'in en az 1988'e kadar giden sabıka kayıtları olduğunu gösteriyor.

Öldürülen kişilerin ise Dewayne Jackson ile karısı Valerie Jackson ve en büyüğü 11 en küçüğü 6 yaşındaki altı çocuk olduğu bildiriliyor.

13 yaşındaki en büyük çocuk olan Nathaniel'in Valerie Jackson'un, zanlı Conley ile daha önceki ilişkisinden olduğu açıklandı.

Harris bölgesi Emniyet Müdür Yardımcısı Tim Cannon, "Şahsın bu kadar çok masum insanın hayatına son vermesinin sebebini anlayabilmemiz mümkün değil. Özellikle de çocukların" diye konuştu.