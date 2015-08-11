Suriye: Nusra Cephesi'nin boşalttığı yerlere 'Türkmen gruplar yerleşiyor'

Telif hakkı Getty Image caption Nusra Cephesi militanları.

Suriye'nin kuzeyinde Nusra Cephesi'nin aldığı bir kararla boşalttığı yerlere Türkmen grupların yerleşmeye başladığı bildiriliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tarık Sulo Cevizci ve sahadaki gruplardan Sultan Murat Tugayları'nın komutanı Yusuf Salih, Halep kuzeyindeki bölgede Nusra Cephesi'nden boşalan yerlere farklı Türkmen grupların yerleşmeye başladığını belirtti.

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Nusra Cephesi, Suriye'nin kuzeyinde boşaltacağını belirttiği cephelerin Türkiye'nin savunduğu güvenli bölge planı içinde yer aldığı bildiriliyor.

Cevizci; Sultan Murat Tugayları, Şam Cephesi ve Nureddin Zingi Tugayları'nın boşalan alanlara yerleşen gruplar içinde yer aldığını söyledi.

Sultan Murat Tugayları'ndan Yusuf Salih bölgeye Halep'ten geldiklerini söyledi:

"Silahlarımızla, 50 araçla Halep'ten bu alana geldik. Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadıkları yerlere yerleştik. Buraya 850 savaşçımız yerleşti. Önümüzdeki günlerde bu bölgelere yeni takviyeler yapacağız. 2 bin kişiyi daha buraya getireceğiz. IŞİD bitse dahi bölgede sürekli 2500-3000 kişi bulunacak."

Telif hakkı n Image caption Suriyeli Türkmen grupların Nusra Cephesi'nin boşalttığı alanları doldurmaya devam edeceği iddia ediliyor.

Cevizci: Güvenli bölge sahada uygulamaya geçmiş gibi bir hal var

Cevizci, bu hareketlenmenin Türkiye'nin güvenli bölge planıyla ilgisinin ne olduğuna dair soruyu cevaplarken şu an sahada yaşananların grupların kendi inisiyatiflerine bağlı olduğunu belirtti.

Cevizci güvenli bölge konusunda "sahadaki güçlerin daha hızlı hareket ettiğini" söyledi:

"(Sahadaki gelişmeler) güvenli bölge planıyla paralel olması gerekirken daha hızlı gidiyor. Güvenli bölge projesi dışarıda tartışılırken sahada uygulamaya geçmiş gibi bir hal var. Ama hala bu noktada kesinleşmiş bir ilan yok. Güvenli bölge oluşturulma konusu olsaydı şimdiye kadar bir hava desteği olabilirdi ya da Türkiye karadan bir operasyon yapabilirdi. Ama hiçbir müdahalenin olmadığını biliyorum."

Telif hakkı TARIK CEVIZCI Image caption Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tarık Sulo Cevizci.

"Sahadaki hareketlenme, kendiliğinden kaynaklanan bir hareketlenme. Yukarıdan bir istek ya da talimat doğrultusunda olduğunu düşünmüyorum."

Bu arada Cevizci, bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada gündeme getirilen, "Türk ordusunun Babel Selam sınır kapısından Suriye'ye girdiği" yönündeki iddiaların gerçekle bağı olmadığını söyledi.

Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Nusra Cephesi'nden boşalan yerlere giden güçlerin Suriye'nin orta bölümünden gittiğini söyledi.

Cevizci ayrıca son günlerde Eğit-donat programındaki gruplardan ya da sivillerden de herhangi bir geçiş olmadığını de belirtti.

Türkiye hükümeti "güvenli bölge"nin Azez-Cerablus hattında oluşturulmasını istiyor.