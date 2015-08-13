Ameliyat sırasında ve sonrasında müzik dinlemek 'acıyı hafifletiyor'

Image caption Doktor Meads, Pink Floyd'un Dark Side of The Moon şarkısının acısını hafiflettiğini söyledi.

Bilim insanları, ameliyat sırasında ve sonrasında müzik dinlemenin acı hissinin azalmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Queen Mary Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, müzik dinleyen hastaların ameliyat sonrası daha az kaygılandıklarını ve daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Lancet adlı dergide yer alan araştırmaya göre müzik dinlemek, genel anestezi uygulanan hastalarda da etkili oluyor.

Bilim insanları araştırma sonuçlarından yola çıkarak İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) hastalar için hazırlanan broşürlerde 'yanlarında müzik dinleyebilecekleri cihazları ve dinlemek istedikleri müziklerin bir listesini getirmeleri' tavsiyenin de yer almasını istiyor.

Araştırma ekibi yaklaşık 7 bin hastanın ameliyatını inceledi. 70 testte hastalara 'rahatlatan müzikler' dinletildi. Sonuçlar, hastaların daha az stres ve acı hissettiklerini ortaya koydu fakat tedavi sürelerinde bir değişiklik tespit edilmedi.

Araştırma ekibinden Doktor Catherine Meads, Nisan ayında geçirdiği kalça ameliyatından sonra dinlediği Pink Floyd'un Dark Side of The Moon adlı şarkısının üç saat boyunca acıyı daha az hissetmesini sağladığını söyledi.

Doktor Meads, müziğin genel anestezi etkisi altındaki hastalarda da etkili olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.