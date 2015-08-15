IŞİD lideri Bağdadi, 'ABD'li rehineye tecavüz etti'

Telif hakkı BBC World Service

Amerikan televizyonu ABC'ye bilgi veren Amerikalı yetkililer, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin, örgütün elinde rehin tutulurken şubat ayında öldüğü açıklanan ABD'li yardım görevlisi Kayla Mueller'e tecavüz ettiğini söyledi.

26 yaşındaki yardım görevlisinin hedef olduğu taciz ve işkence uygulamaları konusunda ailesinin haziran ayında bilgilendirildiği bildirildi.

ABC News'e konuşan Kayla Mueller'in anne ve babası Carl and Marsha, 'Bize Kayla'nın işkence gördüğü ve Bağdadi'nin malı olduğu söylendi' diye konuştular.

2012 yılında Türkiye-Suriye sınırına Suriyeli mültecilerle çalışmak için gelen Mueller, Halep'te yardım görevlisi olarak çalışırken 2013'te kaçırılmıştı.

IŞİD, ABD'li rehinenin Ürdün uçaklarının düzenlediği hava saldırısında öldüğünü öne sürüyor.

ABD ise Mueller'in ölümünden IŞİD'i sorumlu tutuyor.

Telif hakkı AP

Amerikan televizyonu ABC News'te yayınlanan habere göre, Bağdadi, Mueller'i önde gelen IŞİD üyelerinden Ebu Sayyaf'ın evine bizzat kendisi götürdü ve daha sonra sık sık eve giderek yardım görevlisine cinsel saldırıda bulundu.

Örgütün petrol ve doğalgaz konularındaki en önemli isimlerinden Ebu Sayyaf, mayıs ayında Amerikan özel kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda öldürülmüş, eşi Um Sayyaf da gözaltına alınmıştı.

Sayyaf'ın evinden kurtarılan iki Ezidi kadının da ABD'li yetkililere Sayyaf'ın evinde yaşananlar konusunda bilgi verdikleri bildiriliyor.

ABC News haberinde, ABD'li terörle mücadele yetkililerine atfen, Ezidi kadınların Umm Sayyaf'ın sorgusunda kullanılan önemli bilgileri ABD yetkililerine verdikleri, Sayyaf'ın da önde gelen IŞİD liderleri konusunda sorgucularına herşeyi açıkladığı bildirildi.

Umm Sayyaf yargılanmak üzere geçen hafta Kuzey Irak'taki Kürt yetkililere teslim edildi.