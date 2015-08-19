Avrupa'ya gelen göçmen sayısı rekor düzeye çıktı

Telif hakkı AFP Image caption Berlin'deki göçmenler devletten gıda yardımı alıyor.

Avrupa Birliği (AB) sınırlarında gelen göçmen sayısı Temmuz ayında 107 bin 500'e ulaşarak rekor kırdı.

AB'nin sınır güvenliğinden sorumlu kurumu Frontex, tek bir ayda gelen göçmen sayısının 2008'de verilerin tutulmasından bu yana ilk kez 100 bin seviyesini aştığını açıkladı.

Merkezi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Frontex'in açıklamasında son üç ayda AB sınırlarına ulaşan göçmen sayısının üst üste rekor kırdığı ifade edildi ve "Temmuz ayı verisi, bir önceki rekor olan Haziran ayındaki 70 bin göçmen sayısının çok üzerine çıktı" dendi.

AB'ye ulaşan göçmenlerin iltica başvuruları yapmaları bekleniyor ve özellikle Almanya'da iltica başvurularında ciddi artışlar yaşanacağı tahmin ediliyor.

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Alman yetkililer sadece bu yıl için 750 bin iltica başvurusu yapılacağını öngörüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, AB üyesi ülkeler arasında daha adil bir yük paylaşımı yapılması gerektiğini ifade etti.

Guterres Alman gazetesi Die Welt'e, "AB'ye gelen mültecilerin büyük çoğunluğunu sadece Almanya ve İsveç'in kabul etmesi sürdürülebilir bir durum değil" dedi.

Sadece Temmuz ayı içerisinde Hamburg'da 5 bin 700 kişi iltica başvurusu yaparken, Baden-Wuerttemberg eyaletindeki başvurular 7 bini aştı.

Çadır kentlerde kalıyorlar

Telif hakkı AFP Image caption Akdenizi geçerek İtalya'ya gelen göçmenler iltica başvurusu yapmak için bekliyor.

Stuttgart Eyaleti Entegrasyon Bakanı Bilkay Oeney Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamalarda, göçmen akınının yarattığı altyapı sorunlarını "Bu kadar çok kişiye barınma sağlamamız için her gün apartmanlar inşa etmemiz gerekir" sözleriyle anlattı.

Almanya bundan önceki en büyük göç dalgasını 1992'de, Bosna savaşı sırasında almıştı. Ülkeye yapılan iltica başvuruları o yıl 438 bin olmuştu.

Almanya'daki göçmenler çadır kentlerde ve spor salonlarında barınıyor. Ülkede göçmen karşıtı yürüyüşlerde de artış var. Son aylarda göçmenlerin kaldığı çadır kentlere de saldırılar düzenlendi.

Doğu Almanya'da binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşte, göstericiler hükümetin göçmenleri kabul etmesini eleştirdi ve 'Batı İslamlaştırılıyor' dedi.

AB'ye göç akınından etkilenen bir diğer ülke ise Macaristan. Pasaportsuz dolaşımın mümkün olduğu Schengen Bölgesi'nin Doğu sınırı olan Macaristan'da hükümet, sınır güvenliğini artırdığını ve özellikle Sırbistan sınırına binlerce polisin görevlendirdiğini belirtiyor.