Norveç'te uçuştan önce içki içen pilota hapis

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AirBaltic Hava Yolları'nın, uçuştan bir saat öncesine kadar alkol aldığı belirlenen bir pilotu altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Norveç'te görülen davada, adı açıklanmayan 38 yaşındaki yardımcı pilot, 8 Ağustos'taki Norveç-Girit seferi öncesinde uçuşta görevli bazı arkadaşlarıyla birlikte iki şişe viski ve sonra da bira içtiklerini itiraf etti.

Letonyalı pilotun kan testinde, yasal seviyenin yedi katı kadar alkole rastlandı.

Uçuşa katılan kabin ekibinden 2 kişi de 45 ve 60 günlük hapis cezalarına çarptırıldı.

50 yaşındaki kaptan pilotun davası ise sürüyor.

'Kontrolü kaybettik'

Mahkemede savunma yapan pilot, 7 Ağustos'ta saat 15.00'te içmeye başladıklarını, akşam 20.00'de durmayı planladıklarını ancak "Art arda üç uçuş nedeniyle çok yoruldukları için kontrolü kaybettiklerini" söyledi.

Yardımcı pilot, ertesi gün sabaha karşı saat 02.00'ye; yani uçuştan 4 saat öncesine kadar içmeye devam ettiklerini ifade etti.

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8 ay hapis cezasına çarptırılan pilot, suçunu itiraf ettiği için cezası 6 aya düşürüldü.

İsimsiz gelen bir ihbarın ardından Norveç polisi olaya el atmış, uçağın pilotları ve kabin ekibi kan testine tabi tutulmuştu.

Olayın ardından açıklama yapan airBaltic Hava Yolları, nefes testi gibi ek güvenlik önlemleri uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Havayolu şirketi, kan testinde içki bulunan 4 kişinin görevden uzaklaştırıldığını ve işten çıkarma işlemlerinin sürdüğünü belirtti.