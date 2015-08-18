Silvan'da çatışma ve sokağa çıkma yasağı

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Diyarbakır’ın Silvan İlçesinde dün gece saat 01:00 itibariyle Valilik kararıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gece saatlerinden itibaren uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı bugün de devam ediyor.

Su yok, elektrik yok, telefon yok. GSM operatörlerinden sadece bir tanesi çalışıyor. Silvan ilçe sakini

Elektrik ve telefonların kesik olduğu Silvan’da iletişim çok güç sağlanabiliyor.

Silvan’da da 15 Ağustos’a "Öz Yönetim" ilan edilmişti.

İlçede yaklaşık bir haftadır Tekel, Mescit, Konak ve Selahattin mahallelerinde güvenlik güçlerine ait araçların geçişine engel olmak için hendekler kazılmış, bazı iddialara göre hendeklere mayınlı tuzaklar kurulmuştu.

PKK'nın şehirlerdeki militan gençlik örgütü Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi YDG-H militanları ile güvenlik güçleri arasında birkaç gündür gece saatlerinde çatışmalar yaşandığı haberleri geliyordu.

İlçede yaşayan Ahmet Altun’un BBC Türkçe’ye verdiği bilgilere göre sabah 05:30’dan beri ilçede yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Altun, saat 6.30 sularında Azizoğlu Meydanı’nda iki büyük patlama yaşandığını belirtti.

Telif hakkı REUTERS Image caption PKK'nın şehirlerdeki militan gençlik yapısı Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H) militanları, Silvan

Zırhlı bir aracın yandığını kaydeden Altun "Yangın giderek büyüyor. Uzaktan top atışı sesleri de geliyor. Çatışmaların yoğun olduğu bölgelere insanlar canlı kalkan olmak için yürüyüş yapmak istedi ancak polis gaz bombalarıyla müdahale etti" dedi.

'Silvan'ın 4 tarafından dumanlar yükseliyor'

İlçenin güneyinde ve kuzeybatısında tankların konumlandığını söyleyen ilçe sakini Altun, "Her tarafta zırhlı araçların olduğunu", "Binalardan gelen patlama seslerine bakmak isteyen insanların üzerine polisler tarafından taciz ateşi açıldığını" ifade etti ve şöyle devam etti:

"Balkonlara çıkamıyoruz. Camiden, katliam olmasın diye insanlara canlı kalkan olma çağrısı yapıldı fakat polis sert müdahale etti. Azizoğlu Meydanı’nda büyük bir yangın var. Balkona çıkıp bakmak istedim, polis balkona ateş açtı. Bugün burası Kobani gibi. Çatışma değil, burada savaş var. Silvan’ın dört tarafından dumanlar yükseliyor."

Derhal ateşkes sağlanmalı. Namlular karşılıklı indirilmeli. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

Memur olduğu için adını vermek istemeyen ve Altun ile aynı evde olan bir başka sakin, insanların çok korktuğunu söyledi ve "Su yok, elektrik yok, telefon yok. GSM operatörlerinden sadece bir tanesi çalışıyor." şeklinde konuştu.

'Dışarıya bile bakamıyoruz'

Telefonla görüşebildiğimiz ve soyadını vermek istemeyen Akif adlı bir diğer ilçe sakini de durumun çok kötü olduğunu, dışarıya bile bakamadıklarını söyledi. Geceden beri süren şiddetli patlamalar ve çatışma sesleri nedeniyle uyuyamadıklarını kaydeden ilçe sakini, "Her an bir yerden kurşun gelir korkusuyla kafamızı dışarıya çıkamıyoruz. Ne olacak bilmiyoruz, durum çok vahim" dedi.

Telif hakkı REUTERS Image caption Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) militanları, Silvan

Silvan’ın kuzeyinde yer alan dağ köylerinde de son dönemde güvenlik güçleri ve PKK’lılar arasında çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Diyarbakır Valiliği, 17 Ağustos’ta Silvan, Lice, Kulp, Dicle ilçelerinin kırsal kesimlerinde 20 bölgeyi güvenlikli bölge ilan ettiğini duyurmuştu.

Silvan’a bağlı yaklaşık 55 köy sınırının dahil olduğu 6 mıntıka güvenlikli bölge ilan edildi.

Bu köylerin büyük bir bölümü ilçenin kuzey kesiminde yer alan dağ köyleri. Ancak ilçenin güneyi ve batısını da içine alan ova köyleri güvenlikli bölge kapsamına alınmış durumda.

Demirtaş: Namlular karşılıklı indirilmeli

Bu arada Halkların Demokratik partisi HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi DBP, Silvan’a heyetler gönderdi.

DBP Diyarbakır il örgütü "Olası bir katliamın önüne geçmek için başta Silvan’a yakın yerleşim yerlerinde oturan halkımız olmak üzere tüm halkımızı Silvan’a gitmeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da şöyle konuştu:

"Gelinen durum çok kaygı verici. Türkiye’nin hiçbir sorununu silahla çözümü mümkün değil. Biz bütün sorunların diyalog müzakere ile çözülmesi için barışçıl tavrımızı sürdürüyoruz. Orta Doğu’nun büyük bir kargaşa içinde olduğu bu dönemde sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken diyalog müzakere kanallarını açmaktır. Bu ülkeyi yeni felaketlerle karşı karşıya bırakmaya kimsenin hakkı yok. Derhal ateşkes sağlanmalı. Namlular karşılıklı indirilmeli."