'IŞİD Palmyra antik kentinden sorumlu arkeoloğu öldürdü'

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Suriye hükümeti yetkilileri, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Palmyra antik kentinin bakımından sorumlu arkeolog Halid Esad'ınöldürüldüğünü açıkladı.

Suriye Müzeler ve Tarihi Eserler Genel Müdürü Maamun Abdülkerim, 82 yaşındaki Halid Esad'ın IŞİD militanları tarafından başının kesildiğini ve bedeninin de Palmyra'daki antik Roma sütunlarına asıldığını söyledi.

50 yılı aşkın süredir Palmyra'da çalışan arkeolog Halid Esad'ın, antik kente dair çok sayıda da eseri bulunuyordu.

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UNESCO dünya mirası listesinde de yer alan Palmyra'da ABD'li, Fransız, Alman ve İsviçreli arkeologlarla da ortak projeler yürüten Esad'ın, uluslararası akademik dergilerde de makaleleri yayımlanmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Tarihi Eserler Genel Abdülkerim, Halid Esad'ın yaklaşık bir ay önce IŞİD tarafından esir alındığını ve sorguya çekildiğini ifade etti.

IŞİD Palmyra kentini Mayıs ayında ele geçirmişti. Örgütün şu ana kadar antik kente zarar verdiğine dair hernagi bir kanıt bulunmuyor. Ancak Haziran ayında Palmyra yakınlarındaki iki türbe IŞİD tarafından havaya uçurulmuştu.

Suriye hükümeti, Palmyra'nın IŞİD'in eline geçmesinden önce yüzlerce heykelin güvenli bölgelere nakledildiğini açıklamıştı.