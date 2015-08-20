IŞİD'in öldürdüğü arkeoloğun arkadaşı: Palmyra en büyük dostunu yitirdi

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Guardian gazetesinde, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından başı kesilerek öldürülen 82 yaşındaki Suriyeli arkeolog Halid Esad'ı Londra'daki British Museum'un Müdürü Jonathan Tubb anlatıyor.

Tubb'ın Halid Esad'ı 'Cana yakın ve sıcak bir dosttu' sözleriyle tanımladığı yazısı şöyle:

"Halid'i 1980'li yıllarda tanıma fırsatı bulmuştum. O günlerdeki tanışmamız daha sonra uzun yıllar devam edecek olan bir dostluğa dönüştü. 2008'e kadar neredeyse her yıl gittiğim Suriye'de en sıcak karşılamayı her zaman Palmyra'da göreceğimi çok iyi biliyordum.

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"Halid'in Tedmur Müzesi'nin merdivenlerinde yüzünde kocaman bir gülümsemeyle beni karşılamasını ve küçük ofisine kadar bana eşlik etmesini, kağıtları bir kenara itip benim için bir sandalye çekmesini hâlâ hatırlarım.

"Halid'in Palmyra tutkusunu söndürmek imkansız bir şeydi. Müzeye girişimden dakikalar sonra son araştırmalara dair planlar, çizimler ve fotoğrafları önüme koymuştu.

"Halid'in vicdansızca öldürülmesi tam anlamıyla bir şok oldu. Onu çok özleyeceğiz.

"Halid çok değerli bir akademisyen, Palmyra antik kenti konusunda dünya çapında bir uzmandı. Palmyra tutkusu o kadar büyüktü ki uzun kariyerinin büyük kısmını bu antik kente adamıştı.

'Palmyra hakkındaki en önemli eseri kaleme aldı'

"Palmyra'yı ziyaret edip de kitaplığında Halid Esad'ın 'Palmyra: Tarih, Abideler ve Müze' kitabı bulunmayan kişi sayısı sanırım oldukça azdır.

"1982'de yayımlanan o kitap, piyasaya sürülür sürülmez Palmyra antik kenti hakkındaki en önemli eser olmuştu.

"Halid, çok cana yakın, sıcak ve muzip bir mizah anlayışına sahipti. Dünyanın dört bir yanından akademisyenlere yardımcı olabilmek için elinden geleni yapardı.

"Kitaplarla dolu küçük ofisi sürekli Halid'in çayını içmeye gelen kişilerle doluydu.

"Palmyra'dan sorumlu arkeolog olarak antik kenti turistler için bir cazibe merkezi haline getirdi. Yeni araştırmaların ve kazıların önünü açtı, restorasyonları titizlikle yürüttü.

"Palmyra en büyük dostunu yitirdi."