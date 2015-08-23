İngiltere, Tahran Büyükelçiliği'ni yeniden açtı

Telif hakkı n Image caption Elçilik dört yıl önce saldırıya uğramıştı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği yaklaşık dört yıl aradan sonra yeniden açıldı. İran'ın da Londra Büyükelçiliği'ni bugün yeniden açması bekleniyor.

Elçiliği 2003'ten sonra Tahran'ı ziyaret eden ilk İngiltere Dışişleri Bakanı olan Philip Hammond açtı.

Hammond'a bir grup iş adamı ve yatırımcı eşlik ediyor.

Büyükelçilik, 2011'de İran'a uygulanan yaptırımları protesto eden bir grubun binaya düzenlediği baskının ardından kapatılmıştı.

Elçilik binasının yağmalanması ve bazı belgelerin çalınması üzerine İngiltere de Londra'daki İran Büyükelçiliği'ni kapatıp diplomatları istenmeyen kişiler ilan etmişti.

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İran ile 5+1 bilinen (BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeler 2006'dan beri devam eden müzakerelerin ardından Temmuz'da anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma, uluslararası ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırmasını öngörüyor.

Hammond, bu anlaşma ve Haziran 2013'te cumhurbaşkanlığına Hasan Ruhani'nin seçilmesinin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi sürecinde önemli dönüm noktaları olduğunu söyledi.

Hasan Ruhani, cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra Batı'yla ilişkileri geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.