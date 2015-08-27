IŞİD'in İngiliz 'siber cihatçısı' öldürüldü

Image caption Hussain örgüt içinde 'Ebu Hüseyin el Britani' adını kullanıyordu.

IŞİD'in 'siber cihatçısı' olarak bilinen ve örgütün sosyal medya faaliyetlerini yürüten İngiliz militanı Suriye'ye düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürüldü.

Amerikalı yetkililer, İngiltere'nin Birmingham şehrinden 2013 yılında Suriye'ye giden 22 yaşındaki Junaid Hussain adlı İngiliz vatandaşının IŞİD içinde 'hedef alınan en üst düzey militanlardan biri' olduğunu söyledi.

ABD'nin Ülke içi Güvenlik birimi başkanı Michael McCaul, Hussain'in ölümüyle IŞİD'e 'açık bir mesaj verildiğini' belirtti.

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ABD, örgütün sosyal medya faaliyetlerini yürüten Hussain'in ölümünün IŞİD'e büyük bir darbe olduğunu ifade etti.

McCaul, "Gelecekte olabilecek kumpaslara karşı uyanık olmalı ve iyi istihbarata sahip olmalıyız. Nihayetinde de grubun terörist sığınaklarını yok etmeliyiz" dedi.

Hussain, bilişim konusunda uzmanlaşmış bir hacker'dı (siber korsan) ve 2012 yılında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in özel bağlantılarını internete sızdırmak ve terörle mücadele telefon hattını işletmek suçlarından 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

The Sun gazetesi, Haziran ayında IŞİD'in, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin Londra'daki geçit törenine yönelik saldırı planlarında Hussain'in de parmağı olduğunu yazdı.

BBC'nin güvenlik muhabiri Frank Gardner, Hussain'in Pentagon'un IŞİD militanlarını hedef aldığı 'ölüm listesi'nde üçüncü sırada olduğunu söyledi.

Hussain, IŞİD'in Batılı üyeleri arasında en önemli isimlerinden biriydi ve radikalleşmekte, örgüte üye kazandırmakta ve saldırı planlamasında kilit bir rol üstleniyordu.