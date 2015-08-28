Kamyonet kasasında 70'ten fazla ceset bulundu

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Avusturya'da dün bir otobanda terk edilmiş kamyonetin içinde cesetleri bulunan ve göçmen oldukları sanılan kişilerin sayısının 70'ten fazla olduğu açıklandı.

Daha önce bu sayının 20 ile 50 arasında olduğu tahmin ediliyordu.

Polis yetkilileri, havasız kalan bu kişilerin Salı günü ölmüş olabileceklerini söyledi.

Ölenlerin kimlikleri ve hangi ülke vatandaşı oldukları bilinmiyor.

Kamyonetin içindeki koşullar çok kötü olduğu için cesetler önce bir soğuk hava deposuna taşındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Macaristan'dan giriş yaptı

Kamyonetin Avusturya'ya Macaristan'dan girdiği tespit edildi.

İki ülke polisi eşgüdüm içinde, insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen şoförü arıyor.

Avusturya polisi bugün bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirecek.

Balkan ülkelerinin liderleriyle dün Avusturya'da bir zirvede bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, olayı "korkunç" diye nitelendirdi ve sarsıldığını söyledi.

Merkel, "Bu hepimizi için bir uyarıdır. Göçmen sorununu Avrupa ruhuna uygun bir şekilde, dayanışma içinde kısa sürede çözmeliyiz" dedi.