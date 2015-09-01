300 bin nüfuslu İzlanda'da 12 bin aile mülteci ağırlamak istiyor

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300 bin nüfuslu İzlanda'da 12 bin aile, yazar Bryndis Bjorgvinsdottir'in çağrısı üzerine Suriyeli mültecileri ağırlamak için başvuruda bulundu.

Hükümetin 50 mülteci kabul edileceği açıklaması üzerine Bjorgvinsdottir'in Facebook'ta kampanya başlattığı kampanya büyük ilgi gördü, 24 saat içinde bu rakama ulaşıldı.

Çağrıya yanıt veren aileler, evlerinde Suriyeli mültecileri ağırlamak istediklerini söylediler.

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Hekla Stefansdottir adlı bir kadın, "Ben altı yaşındaki oğlumla yaşıyorum. İhtiyaç sahibi bir çocuğu alabiliriz. Öğretmenim ve bu çocuğa İzlandaca yazmayı, okumayı, konuşmayı öğretebilirim. İzlanda toplumuna uyum sağlamasına yardımcı olabilirim. Elbiselerimiz, yatağımız, oyuncaklarımız; bir çocuğun ihtiyaç duyacağı her şeyimiz var. Uçak biletlerini de almaya hazırım" dedi.

Bjorgvinsdottir İzlanda'da yayın yapan RUV televizyonuna, "İnsanlar Akdeniz'i geçmeye çalışırken ya da kamplarda ölen mültecilerle ilgili yeterince haber izlediler ve artık bir şeyler yapılmasını istiyorlar" dedi.

İzlanda hükümeti kampanyanın ardından alınacak mülteci sayısını artırmayı planladığını açıkladı.