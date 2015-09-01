Kilis'e Suriye'den ateş: Bir asker hayatını kaybetti

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Kilis'e Suriye tarafından açılan ateş sonucu bir asker hayatını kaybettiği bir askerin ise kayıp olduğu bildirildi.

Kilis’in sınır hattında bulunan Şehit Memet Hudut Karakolu’nda görevli ve Ardıçlı Köyü yakınlarında devriye gezen askerlerin üzerine IŞİD’in etkin olduğu bölgeden ateş açıldı. Yaralanan 2 askerden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Kilis Valisi Süleyman Tapsız, bir askerin de kayıp olduğunu ve bulunması için operasyon başlatıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında ise şöyle denildi:

"01 Eylül 2015 tarihinde saat 18.15 sularında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kilis Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda görevli unsurlarımıza, sınırın Suriye tarafında DEAŞ (IŞİD) Terör Örgütü kontrolündeki bölgeden açılan ateş sonucunda Kahraman bir silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal ambulansla hastaneye tahliye edilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

"Ayrıca çatışma esnasında bir silah arkadaşımız ile irtibatımız kesilmiş olup arama faaliyeti ve bölgede operasyonlara devam edilmektedir."