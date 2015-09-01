Koza İpek Holding'e polis baskını

Telif hakkı SELAHATTIN SONMEZ HURRIYET

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İpek Medya Grubu'na ait Koza Holding'in 23 şirketine ve Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in evine operasyon düzenledi.

Medyaya yansıyan bilgilere göre, Fethullah Gülen Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Koza İpek Holding Yönetim Kurulu binasına TSİ sabah 08.00 civarında çok sayıda polis ekibi girdi.

AKP'ye dair kulis bilgileri ve iddiaları paylaşmasıyla tanınan Twitter fenomeni Fuat Avni, 1 Kasım'da seçim öncesi 'muhalif medya ve sermaye gruplarına el konulacağını' öne sürmüştü.

'Teröre finans desteği' suçlaması

Anadolu Ajansı (AA) da baskınla ilgili haberinde, "Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında, söz konusu örgüte finans desteği sağladığı ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle holdingin çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 23 şirketinde arama başlattı" ifadelerini kullandı.

Sulh Hakim Mustafa Çorumlu imzasıyla verilen baskın kararının metnine ulaşan Hürriyet gazetesi internet sitesinde yer alan habere göre, 'teröre finansman sağlamakla' suçlanan 23 şirkete yönelik baskına gerekçe olan maddelerden biri 'Koza Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı'na 2011 yılında yapılan para transferi', diğeri de 'Koza-İpek grubunun Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki hesaplarına yapılan transferler'.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre Akın İpek, evine yapılan baskının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Az önce grubuma ve evime polis tarafından baskın yapıldığını öğrendim. Çocuklarımın odasına kadar girildi. Allah celi celalimi bilir. Sayın savcı bey son iki yıldır her şeyim incelendi. Sizden tek ricam böyle yapmayın. Açıkça ne istediğinizi söyleyin yanıtlayayım. Benim trafik suçum bile yok…"

İpek Üniversitesi ve İpek Koza Holding'de yapılan aramaların devam ettiği bildiriliyor.

Reuters haber ajansının haberine göre polis baskınlarının ardından İpek Koza Grubu'nun hisseleri güne yüzde 10'dan fazla düşüşle, taban seviyeden başladı.

Baskınlara tepkiler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da adli yıl açılık töreni öncesi basın mensuplarının baskınlarla ilgili sorusu üzerine, "Dikkatle takip ediyoruz. Medyası susturulan ülkede demokrasiden söz edilemez. Hükümeti bizi dünyaya rezil etmemeye davet ediyorum" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli de, 1 Kasım seçimleri için adaylık başvurusunu yaptığı MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin Koza Holding'e yönelik operasyonla ilgili bir sorusuna "Uzun zamandan beri Türkiye'de basın üzerinde çok büyük baskılar sergilenmektedir. Bunu tasvip etmek mümkün değil. Bu gidişatın sonu da hayırlı olmayacaktır" şeklinde yanıtladı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı HDP'li Ali Haydar Konca, HDP Genel Merkezi önünde Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi gazetecilerinin baskınlar hakkındaki sorularına şu cevabı verdi:

"Özellikle basına yönelik operasyonların Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğu konusunda bütün dünyada büyük bir endişe yaratmasından şahsen ürkerim. Dolayısıyla basına yönelik operasyonların doğru olmadığı düşündeyim."