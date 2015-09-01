Papa kürtaj için bir yıllık af çıkarıyor

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Papa Francesco, dünyanın her yerindeki Katolik rahiplere kürtaj yaptıran kadınları bir yıl boyunca affetme yetkisi verdi.

Af, Katolik Kilisesi'nde günahların affedildiği kutsal yıl olan "jübile yılı" çerçevesinde yapılacak.

Papa, 8 Aralık'ta başlayacak olan "Olağanüstü Merhamet Jübilesi" adlı etkinliğin öncesinde, bu yılın organizasyonundan sorumlu Monsenyör Rino Fisichella'ya bir mektup yazarak, "Merhamet Jübile Yılı hiç kimseyi dışlamayacak" dedi.

Vatikan tarafından yedi dilde yayımlanan mektupta Papa, kürtaj konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Zamanımızın en büyük sorunlarından biri de elbette hayatla olan ilişkinin değişmiş olmasıdır. Çok yaygın olan bir zihniyet, yeni bir canın kabul edilmesi konusundaki kişisel ve toplumsal duyarlılığın kaybolmasına yol açmıştır. Kürtaj dramı kimileri tarafından yüzeysel bir farkındalıkla tecrübe ediliyor, böylesine bir eylemin içerdiği büyük zararın farkına varmıyorlar.

"Öte yandan kimileri ise bu anı bir yenilgi olarak yaşasa da başka bir seçeneklerinin olmadığına inanıyor. Kürtaja başvuran tüm kadınları düşünüyorum. Onları bu karara götüren baskıların farkındayım. Bunun varoluşsal ve ahlaki bir dram olduğunu biliyorum. Bu cefalı ve acılı kararın yarasını kalplerinde taşıyan çok sayıda kadınla tanıştım.

"Pişman olanlardan, özellikle de Tanrı'nın mutabakatına erişmek için samimi bir yürekle günah çıkarmaya gelenlerden, Tanrı'nın merhameti esirgenemez. Bu yüzden de Jübile Yılı şerefine tüm rahiplere, kürtaj yaptırıp da pişmanlıkla af dileyenlerin günahını bağışlama yetkisi vermeye karar verdim".

Kürtajın aforozla cezalandırılan büyük bir günah kabul edildiği Katolik Kilisesi'nde normal şartlarda yalnızca, üst düzey din adamları olan piskoposlar ya da piskoposların özel yetki verdiği din adamları kürtajı affedebiliyor.

Papa, jübile yılı için yazdığı mektupta ayrıca hapishanelerdeki mahkûmların da cezaevindeki şapellerde dua ederek günahlarından arınabileceğini belirtti.

Katolik Kilisesi'nde "jübile yılı" kutlaması geleneği 1300 yılına kadar gidiyor.

Olağanüstü jübile

Olağan jübileler 25 yılda bir yapılsa da Papalar zaman zaman olağanüstü jübile de ilan edebiliyor.

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Papa Francesco da geçen Mart ayında yaptığı açıklamayla, 8 Aralık 2015-20 Kasım 2016 tarihleri arasında "merhamet" temalı jübile yılı ilan etmişti.

Jübile yılları genellikle Noel döneminde başlasa da Papa Francesco, 2. Vatikan Konsili'nin bitişinin 50. yıldönümü nedeniyle 8 Aralık tarihini seçmişti.

Vatikan'ın içinde yer aldığı Roma kenti jübile dönemlerinde milyonlarca hacı adayı tarafından ziyaret ediliyor.

Katolik Kilisesi'nin bundan önceki son jübile yılı olan 2000'de Roma'ya dünyanın her yerinden 25 milyon kişi gelmişti.

Önümüzdeki 1 yıl içinde de jübile nedeniyle Roma'ya 33 milyona yakın turist ve hacının gelmesi bekleniyor.