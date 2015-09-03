Baba Kurdi: Çocuklarımı kurtarmak istedim, başaramadım

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BBC muhabiri Fergal Keane, dün sabah Bodrum kıyılarına cansız bedeni vuran Suriyeli mülteci çocuğun babası Abdullah Kurdi ile konuştu.

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Ailesiyle birlikte Türkiye üzerinden Yunanistan'a gitmeye çalışırken teknenin batması sonucu ölen 12 Suriyeli mülteciden biri olan üç yaşındaki Suriyeli çocuk Aylan Kurdi'nin sahildeki cansız bedenini gösteren fotoğraflar bütün dünyada büyük infial yarattı.

İki oğlunu ve karısını kaybeden Kurdi "Çocuklarımı son kez görmek ve sonsuza kadar onların yanında kalmak istiyorum" dedi.

Kendisi de teknede olan Kurdi olayın gelişmesini şöyle anlattı:

"İnsan kaçakçısı bizi bir Türk'e götürdü. Tekneyi kullanan kişi de dahil 13 kişiydik. 4-5 dakika denizde gittikten sonra bu kişi dalgaların büyüklüğünü görünce suya atlayarak kaçtı. Ben tekneyi kullanmaya çalıştım, ama büyük bir dalga tekneyi vurdu. O zaman olanlar oldu. Çocuklarımı ve karımı tutmaya çalıştım, ama başaramadım. Birer birer öldüler."

Çocuklarına ne kadar düşkün olduğunu ifade eden Kurdi "Onlar dünyanın en güzel çocuklarıydı. Herkes için çocuğu dünyanın en değerli şeyi değil midir? Onlar muhteşemdi. Oynamak için her sabah beni uyandırıyorlardı. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Her şey bitti" dedi.

Kurdi, ailesinin mezarının başında oturup acısını hafifletmek istediğini ifade etti.