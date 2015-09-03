Çek polisinin Nazileri hatırlatan 'damgalaması'

Çek polisini sığınmacıların kollarına numaralar yazarken gösteren fotoğraflar farklı bir dönemi, farklı bir olayı rahatsız edici bir şekilde hatırlattı.

Ancak Çek makamları Auschwitz Toplama Kampı'nda tutsakların kollarına numaraların dövme yapıldığı Nazi soykırımını hatırlattığının farkında değil gibi görünüyorlar.

Yabancılar Polisi Güney Moravya bölgesindeki Breclav Tren İstasyonu'ndaki 200 sığınmacıyla ilgili önceliklerinin kimliklerini tespit etmek ve aileleri bir arada tutmak olduğunu söyledi.

Bir sözcü sığınmacıların hiçbir belgeleri olmadığı ve İngilizce bilmedikleri için bunun zor bir görev olduğunu savundu.

Çek sivil toplum kuruluşu Mültecilere Yardım Örgütü'nün Hukuk İşleri Direktörü Hana Frankova "Bunlar korkunç görüntüler. Belgesiz gelen sığınmacıların cezalandırılmamasını öngören Mülteciler Anlaşması'na aykırı." dedi ve sığınmacıların kimliğini tespit etmek için belirlenmiş prosedürler bulunduğunu hatırlattı.

Çek makamları sığınmacıların daha önce iltica başvurusu yapıp yapmadıkları tespit edilene kadar polise ait spor salonlarında barındırılacağını söylüyor.

Sığınmacılar başka bir yerde iltica başvurusu yapmamışsa AB'nin Dublin kurallarına göre Çekler sığınmacıları ilk kaydoldukları AB üyesi ülkeye gönderme yetkisine sahip.

Yani büyük ihtimalle altı hafta kadar hapishane benzeri yerlerde tutulup salıverilecekler. Daha sonra da Almanya'ya doğru yolculuklarını sürdürecekler.

Ama bazı gözlemciler sığınmacıların neden Çek Cumhuriyeti'nde gözaltında tutulduklarını sorguluyor.

Bu yıl sadece 844 başvuru alan Çek Cumhuriyeti'ne iltica başvurusu yapmayacakları kesin gibi.

En azından Suriyeli sığınmacılar bunun yerine kendilerini kollarını açıp bekleyen Almanya'ya gitmek istiyor.

Peki neden Çek vergi mükelleflerinin parası gözaltılara harcanıyor? Altı haftalık gözaltının sonunda sığınmacılara bir fatura çıkartılacak. Tabi bir kaçı dışında çoğunun bu parayı ödeme imkanı yok.

Hana Frankova "Çek makamları sığınmacıları suçlu gibi gösteriyor ve gözaltında tutulmaları halk tarafından hoş karşılanıyor" diyor.

Resmi açıklama tabi ki bu değil. Çek yetkililer ülkeye belgesiz giriş yaptıkları için gözaltında tutulduklarını savunuyor.

Çek halkının sığınmacılara karşı tutumu sertleşiyor.

İstasyonda gözaltına alınan sığınmacıların Breclav dışında kurulacak bir çadır kente yerleştirilmelerine karşı çıkan bir dilekçe dolaşmaya başladı.

Sığınmacı karşıtlığı ulusal düzeyde de göze çarpıyor.

Yeni yayımlanan bir anket Çekler'in yüzde 94'ünün AB'nin sığınmacıları geldikleri yerlere geri göndermesi gerektiğine inanıyor. Yüzde 32'lik bir kesimse sığınmacılara hiç yardım edilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Yüzde 75'ten fazlası da AB'nin serbest dolaşım anlaşması Schengen'den çıkmak ve Çek sınır muhafızlarını görev yerlerine geri göndermek istiyor.