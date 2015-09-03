Venedik Film Festivali'nde 'Türkçe konuşuluyor'

Telif hakkı Getty Image caption Açılışı 'Everest' adlı filmle yapılan festivalin jürisinde Nuri Bilge Ceylan da var.

Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali, dün akşam düzenlenen açılışı töreniyle başladı. 2-12 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan 72. Venedik Film Festivali'nde Türkiye de, farklı dallardaki katılımlarla temsil ediliyor.

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un başkanlığını yaptığı jüride, Nuri Bilge Ceylan da yer alıyor.

Festivalin büyük ödülü Altın Aslan için yapılan ana yarışmada Emin Alper'in "Abluka" isimli filmi de yarışıyor.

Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Eleştirmenler Haftası isimli yan etkinlikte de Senem Tüzen'in "Anayurdu" filmi gösterilecek.

Restore edilen klasik filmlerin gösterildiği "Venedik Klasikleri" bölümünde ise Yılmaz Güney'in "Umut" filmi Venedik'te izleyicilerle buluşacak.

İngiliz yönetmen Grant Gee'nin, Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi"nden hareketle çektiği "Hatıraların Masumiyeti" filmi de özel bir gösterimle sunulacak.

İtalya merkezli, Balkanlar ve Kafkaslar üzerine yayın yapan "Osservatorio Balcani e Caucaso" sitesi, Türkiye'nin festivalde yoğun şekilde temsil edildiğini vurgulayarak, haberi "Venedik'te Türkçe konuşuluyor" başlığıyla yayımladı.

Açılışta göçmen tartışması

Öte yandan, açılışı Baltasar Kormakur'un "Everest" isimli filmiyle yapılan 72. Venedik Film Festivali, İtalya ve Avrupa genelinde devam eden göç tartışmalarına da sahne oldu.

Dün akşamki açılış töreninde konuşan jüri başkanı Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron, Avrupa'yı göçmenlere saygı göstermeye çağırdı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da katıldığı törende Cuaron, "Ben Avrupa'da yaşayan bir Meksikalıyım ve burada hep iyi karşılandığımı hissettim. Bu misafirperverliğin gelecekte tüm göçmenlere karşı da gösterilmesini umuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Mattarella da törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Cuaron'a destek vererek, "Gerçekten takdire şayan bir çağrı yaptı, ikna ediciydi" dedi.

Ancak festivale ev sahipliği yapan Venedik'in sağcı yöneticileri, Cuaron'a karşı çıktı. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Cuaron'u "Rahat, kadife koltuğunda oturarak ahkam kesmekle" suçladı.

Venedik Bölge Başkanı Luca Zaia da, "Göç ve misafirperverlik meseleleri ciddi şekilde ele alınmalı ve göçmenlerle mülteciler birbirine karıştırılmamalı. İngiltere gibi diğer ülkelerin nasıl davrandığını görüyor musunuz? Biz aynı şeyi yapsak bize ırkçı derlerdi" diye konuştu.