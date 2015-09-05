Amca Kurdi: Tüm dünya o fotoğrafa bakmalı ve utanmalı

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İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesi, Türkiye üzerinden Yunanistan'a gitmek isterken botlarının batması sonucu hayatlarını kaybeden Aylan ve Galip Kurdi kardeşlerin amcasıyla konuştu.

Almanya'da bir mülteci kampında kalan amca Muhammed Kurdi, 3 yaşındaki Aylan'ın sahile vurmuş cesedinin fotoğraflarının yayımlanmasıyla ilgili olarak "Tüm dünya o fotoğrafa bakmalı ve utanmalı" dedi.

TIKLAYIN: AYLAN KURDİ VE AİLESİNİN HİKAYESİ La Repubblica muhabiri Fabio Tonacci'nin İngilizce olarak internet üzerinden yazıştığı Muhammed Kurdi, "Medyada 3 yaşındaki bir çocuğun cesedinin fotoğrafının yayınlanmasıyla ilgili büyük bir tartışma var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

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"Savaştan ve baskıdan kaçanlarla ilgili her şey, mültecilerin son yıllarda maruz kaldıklarını göstermeye yarayan her şey insanlara mümkün olduğunca gösterilmeli. Kardeşimin ailesinin trajik hikayesinde olduğu gibi bu acı verse bile. "

"Herkes Aylan'ın fotoğrafını görmeli, tüm dünya o fotoğrafa bakmalı ve utanmalı. Biliyorum, şok edici. Ama yeğenlerimin ölümü boşa gitmesin diye o fotoğrafa tekrar tekrar bakmanız önemli. Öfkelenin ve onu her zaman hatırlayın."

Image caption Aylan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi

Aylan ve Galip Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi'yle henüz konuşamadığını da söyleyen Muhammed Kurdi, "Acı çekiyorum, bu zor anında kardeşimin yanında olmak isterdim ama aramızda binlerce kilometre var. Benim eşim ve çocuklarım İstanbul'da ve ona ulaşmaya çalışıyorlar" dedi.

'20 gün aralıksız yürüdüm'

Kardeşinin ölen karısı ve iki çocuğuyla birlikte Almanya'ya gitmeyi amaçladığını anlatan Muhammed Kurdi, "Kanada'ya gitmek için izin almaya çalışmıştı ama başarılı olamadı çünkü ona izin vermediler. Sebebini bilmiyorum. O da bu yüzden benim gibi Avrupa'ya gelmeye karar vermişti" diye devam etti.

Almanya'da Heidelberg'deki bir mülteci kampında kaldığını anlatan 47 yaşındaki Muhammed Kurdi, buraya varabilmek için kendisinin de Bodrum'dan tekneye bindiğini ve Yunanistan, Makedonya, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Almanya'ya ulaştığını anlattı. "20 gün aralıksız yürüdüm. Çok tehlikeli bir yolculuktu, hala hayatta olmam bir mucize" dedi.

Suriye'deki hayatlarından bahsederken ise, Şam'dan Kobani'ye taşındıklarını ve Kobani'de kardeşi Abdullah'la birlikte berberlik yaptıklarını aktardı. "(Kardeşim) Hep çocukları için daha iyi bir hayat istediğini söylerdi, bunu hak ediyorlardı. Biz müşterilerin saçını keserken Aylan ve Galip'in yakınımızda, kaldırımda oynadığını hatırlıyorum. Abdullah'ı çok seviyorlardı. Onun başına gelenler beni mahvetti" diye konuştu.

"Türkiye'de Kürtlere iyi davranmıyorlar"

Kobani'ye IŞİD'in girmesiyle ise Türkiye'ye kaçtıklarını anlatan Muhammed Kurdi, "Ama orada (Türkiye'de) kalamazdık, çünkü Türk kurumları Kürtlere iyi davranmıyor" dedi.

Türkiye'yi, Kurdi ailesinin de içinde yer aldığı batan botun içindekileri zamanında kurtarmadığı için eleştiren Muhammed Kurdi, "Ayrıca Türk makamları Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gidişini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Muhammed Kurdi, Avrupa'nın da göçmenler konusunda daha fazla şey yapması gerektiğini belirterek, "Hükümetleriniz neden Türk sahillerini dolduran ve insan kaçakçılarının eline düşen binlerce göçmeni almak için güvenli tekneler göndermiyor?" diye sordu.