Aylan Kurdi Kobani'de toprağa verildi

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Ailesiyle birlikte Türkiye üzerinden Yunanistan'a gitmeye çalışırken şişme botlarının batması sonucu ölen 12 Suriyeli mülteciden biri olan üç yaşındaki Suriyeli çocuk Aylan Kurdi, kardeşi Galip ve annesi Rihan memleketleri Kobani'de toprağa verildiler.

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Dünyada Suriyeli göçmenlerin sembolü haline gelen Aylan Kurdi, birlikte yaşamını yitirdiği annesi Rihan ve 5 yaşındaki kardeşi Galip Kurdi ile birlikte sabah saatlerinde İstanbul'dan kalkan tarifeli uçakla Şanlıurfa'ya götürüldü.

Cenazelerin son yolculuğuna götürülüşü sırasında polis ekipleri de zırhlı araçla konvoya eşlik etti.

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Cenazeye HDP Urfa Milletvekilleri Leyla Güven, Dilek Öcalan, CHP Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu, Suruç Belediye Başkanı Orhan Şansal ve Kurdi ailesi eşlik etti.

Cenaze sınır kapısından Kobani'ye gönderildi.

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Kobani tarafında ise Kobani kantonu eşbaşbakanı Enver Müslim, Kobani halkı ile Kurdi ailesi cenazeyi karşıladı.

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Telif hakkı BBC Turkce

Kobani'deki cenaze törenine yaklaşık iki bin kişi katıldı. Katılımcılar arasında HDP Urfa Milletvekilleri Leyla Güven, Dilek Öcalan, CHP Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu, Suruç Belediye Başkanı Orhan Şansal da vardı.

Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Kurdi ailesinin cenazelerinin Dalaman Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı olarak Şanlıurfa Suruç'a götürüldüğünü söyledi.

Tekin, "3 kişinin cenazeleri Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşındı. Ailelerin uçak biletleri de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karşılandı." dedi.