Macaristan'da mülteci dolu tren krizi sürüyor

Image caption Macar polisi trenin etrafında gece bıyu nöbet tuttu.

Macaristan'da trenlerle Almanya'ya geçmeye çalışırken durdurulan göçmen ve mülteciler ile polis arasındaki gerginlik bugün de sürüyor.

Bazen (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban'ın yerine utanç duyasımız geliyor Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn

Polis dün bu insanların Budapeşte'den trene binmesine izin vermiş ancak onları kentin batısındaki bir mülteci kampında zorla indirmeye çalışmıştı.

Göçmenler eğer kampta kayıt yaptırırlarsa Almanya ve diğer AB ülkelerinde iltica başvurusunda bulunamayacaklarından endişe ediyor ve trenden inmeyi reddediyor.

Konu Macar parlamentosunun da gündeminde.

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Macar milletvekilleri bugün sınır kontrollerinin artırılmasını, yeni kamplar kurulmasını öngören bir tasarıyı oylayacak, ülkede olağanüstü hal ilan edip etmemeyi görüşecek.

Avrupa Birliği'nde de konuyla ilgili üç toplantı daha var.

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan liderleri Prag'da olağanüstü zirve yapıyor

AB dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor

Avrupa Komisyonu yetkilileri ise Bodrum'un karşısındaki Yunan adası Kos'a giderek mülteci ve göçmen akınının yarattığı güçlükleri yerinde inceliyor.

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BM ise AB'ye 200 bin mülteciyi kabul etme ve bunları katılımın zorunlu olduğu bir program çerçevesinde tüm üye ülkelere dağıtma çağrısı yaptı.

BM Mülteci Örgütü Başkanı Antonio Guterres, ayrıca AB'nin özellikle Yunanistan'da mültecileri karşılamak için amaca uygun merkezler kurması gerektiğini söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ise bu sayının 100 bin olması gerektiğini söylüyor. Şu anki hedef 40 bin.

'Almanya'nın problemi'

Telif hakkı EPA Image caption Orban "Konu Avrupa'nın değil, Almanya'nın problemi" demişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban dün konunun "Avrupa'nın değil Almanya'nın problemi" olduğunu çünkü gelenlerin çoğunun oraya gitmerk istediğini söylemişti.

Orban, Alman hükümetinin geçen hafta Avrupa'ya gelen Suriyeli mültecilere kapılarının açık olduğu şeklindeki açıklamasının ülkesine gelen insan sayısını artırdığını savunuyor.

Suriyeli sığınmacılar 4 milyon Dünya genelindeki kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı 1,9 milyon Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 100 bin AB Konseyi Başkanına göre birliğin alması gereken mülteci sayısı

40 bin AB'nin son kriz öncesinde almayı hedeflediği mülteci sayısı

Ancak AB'nin mülteciler konusundaki kriz toplantılarını yöneten Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn dün gece bir Alman kanalına çıkarak bu sözleri eleştirdi ve "Bazen Viktor Orban'ın yerine utanç duyasımız geliyor" diye konuştu.

AB ülkeleri arasında daha fazla mülteci ve göçmen alması için baskı altında olan ülkelerin başında İngiltere geliyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın bugün yeni rakamlar açıklaması bekleniyor.