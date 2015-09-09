Migren Avrupa'ya yılda 27 milyar euroya mal oluyor

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Dünya genelinde nüfusun yüzde 10'unda görülen migren hastalığı, ekonomide de milyarlarca euro gelir kaybına neden oluyor.

Migren atakları nedeniyle çalışanlar iş yapamaz hale geliyor ve 3 günden 7 güne kadar hastalık iznine ayrılıyor. Bu da yoğun bir iş gücü kaybına yol açıyor.

Hollanda Merkez Bankası verilerine göre, bu ülkede migren yüzünden şirketlerin yıllık kaybı 1,7 milyar euro.

Nöroloji Dergisi'nde yer alan bir araştırmaya göre, migrenin Avrupa ekonomisine getirdiği yük ise, 27 milyar eurodan fazla.

Hollanda Baş Ağrısı Hastaları Derneği, toplumu bilinçlendirmek amacıyla 13 Eylül'e kadar sürecek "Migren Haftası" düzenliyor.

Hollanda Merkez Bankası'na göre ülkede 3 milyon kişi migren hastası. Bir başka deyişle yaklaşık her 5 kişiden birinde migren görülüyor. Her gün ortalama 70 bin kişi migren atağı yaşıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 10'u migrenden şikayetçi

Dünya nüfusunun yüzde 10'u migren hastalığından şikayetçi. Hastalık en fazla ABD ve Avrupa'da yaygın.

Afrika ve Asya ülkelerinde ise Batı’ya oranla daha az görülüyor. En fazla 35-45 yaş arası kişileri etkileyen migren, kadınlarda daha yaygın görülüyor.

Migren, Türkiye'de en sık rastlanan hastalıklardan biri. Türkiye Migren Derneği'ne göre her 6 kişiden birisi migrenden şikâyetçi. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişi migren ağrılarına karşı çözüm arıyor.

Migrenin, Türkiye ekonomisini de önemli ölçüde olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Hollanda Migren Hastaları Derneği Başkanı van Doorn'a göre, bu hastalığın ekonomiye verdiği zarar kolayca azaltılabilir. Ancak bunun için öncelikle işverenlerin, migrenin ciddi bir hastalık olduğunu kabul etmeleri gerekiyor.

Van Doorn, migrenin sıradan bir baş ağrısı olmadığını vurguluyor. Çözümün işverenlerle çalışanlar tarafından birlikte sağlanabileceğine işaret ediyor.

Hollandalı dernek başkanı, migren yüzünden iş kaybının önüne geçilmesi için, işyerlerinde "dinlenme odası" öneriyor:

"Migren krizi başladığında hastanın bir kaç saat dinlenebileceği bir oda olursa, eve gitmesine gerek kalmaz. Bir süre sonra tekrar işe dönebilir."

Van Doorn'a göre, hastaların önemli bir bölümü, ağrıların migren yerine gerilim ya da yorgunluktan kaynaklandığını düşünüyor. Bu da şikâyetlerin tedavi edilmemesine yol açıyor.

Bazı çalışanlar da, iş yerinde sorun yaratacağı gerekçesiyle migren hastası olduğunu gizliyor. Rob Van Doorn, çalışanların işverenle konuşma cesareti göstermesi ve doğru tedavinin de ekonomik kaybı önleyeceğini belirtiyor.