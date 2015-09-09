Bulgaristan, Suriye'ye giden Rus uçağına izin vermedi

Image caption Bulgaristan, Suriye'ye malzeme taşıyan Rus uçaklarına izin vermeme kararının geçen hafta alındığını açıkladı.

Bulgaristan, Suriye'ye giden bir Rus uçağına, silah taşıdığı şüphesiyle hava sahasını kullanma izni vermedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Betina Zhoteva, uçağın yardım malzemesi taşıdığını açıklayan Rusya'nın beyanını şüpheli bulduklarını söyledi.

Zhoteva, bu konuda NATO'daki müttefiklerinden baskı görmediklerini belirtti.

Sözcü, "Uçakların insani yardım malzemesi taşığı söylendi. Ama bizim istihbaratımız, kargo beyanının gerçek olmadığına işaret ediyor" dedi.

'Uçakla silah taşımak kârlı değil'

Rusya Dış İlişkiler Konseyi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov ise, Tass ajansına, uçağın sadece "insani kargo" taşıdığını, "uçakla silah taşımanın kârlı olmadığını" söyledi.

ABD'nin Pazartesi günü başka bir NATO üyesi ülke olan Yunanistan'dan, Suriye'ye malzeme taşıyan uçaklara hava sahasını kullanma izni vermemesini istediği öne sürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Cumartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı'nı arayarak Moskova'nın Suriye'de askeri yığınak yaptığı yolundaki haberlerden duydukları rahatsızlığı iletmişti.

Suriye konusunda Rusya ile ABD arasında derin görüş ayrılıkları var.

Esad hükümetini destekleyen Rusya, Suriye'ye silah gönderiyor.

ABD ise Esad'ın iktidardan uzaklaştırılmasını istiyor.