Tapınak saldırısının zanlısı 'Şincanlı Çin vatandaşı'

Telif hakkı AP

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Ağustos'ta bir tapınakta düzenlenen bombalı saldırının zanlılarından birinin Çin vatandaşı olduğu açıklandı.

Çin ve Tayland yetkilileri, Yusufu Mieraili adlı zanlının Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nden olduğunu söyledi.

Halen gözaltındaki Mieraili'nin iki yıl önce Çin'den ayrıldığı belirtildi.

Tayland polisi zanlının, içinde bomba bulunan bir sırt çantasını Bangkok'un en büyük tren istasyonunda, saldırgan olduğundan şüphelilen kişiye verdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Patlamadan kısa süre önce tapınağa sırt çantasını bırakan ve "sarı tişörtlü saldırgan" olarak adlandırılan zanlı ise hala aranıyor.

20 ölü, 100'den fazla yaralı

Eravan Tapınağı'nda düzenlenen bombalı saldırıda çoğu Çin vatandaşı 20 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Global Times gazetesine konuşan bir Çin yetkilisi ise saldırıyı Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ayrılıkçıların düzenlemiş olabileceğini söyledi.

Gazete yine bir Çin yetkilisine dayandırdığı haberde, Yusufu Mieraili'nin ayrılıkçı Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin üyesi olduğunu yazdı.

Tayland bu yıl çok sayıda Uygur Türkünü sınırdışı ederek Çin'e göndermişti. İnsan hakları grupları bu kişilerin Çin'de işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını söylüyor.