Davutoğlu: Cizre'de tek bir sivil kayıp yok

TV kanalı A Haber'e konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu gündemdeki gelişmeleri yorumladı.

Davutoğlu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki "öz yönetim" açıklamalarıyla ilgili, "Burası Suriye değil, öyle kafasına göre herkes kanton falan ilan edemez. Demokratik hukuk devletinde yönetim sisteminin ne olduğu, nasıl yürüyeceği belli" dedi.

Başbakan, sokağa çıkma yasağının süresine dair, "Sokağa çıkma yasağı ilelebet devam edecek değil. Ama ne zaman bitmesi gerekiyorsa o zaman bitecek" diye konuştu.

'Demirtaş 6-7 Ekim'de ne yaptıysa aynısını yapmak istiyor'

Davutoğlu HDP heyetinin Cizre'ye gitmek istemesini eleştirdi ve "Şu anda hangi heyet olursa olsun AK Parti'den de heyet gitse, oradaki kamu düzeni bağlamında alınan tedbirlere uymak zorunda" dedi.

HDP Cizre'de sivil ölümlerinin olduğunu iddia ediyor. BBC Türkçe'ye konuşan HDP Şırnak milletvekili Aycan İrmez "Cizre’deki olaylarda en az 20 kişinin öldüğünü" söyledi.

Başbakan Davutoğlu ise Cizre'de sivil ölümü olmadığını belirtti.

Başbakan"Cizre'ye yürümek kolay, aynı şekilde Kandil'e yürüme cesaretini göstermiyorlar. Tek bir sivil kayıp olmayan Cizre'ye yürüken kızının yanında şehit düşen polisle ilgili niye ses çıkarmıyorlar?" diye konuştu.

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"Neden Cizre'nin yollarını mayınlarlar, neden hendekler kazarlar? HDP'nin buna cevap vermesi lazım" diyen Davutoğlu, "Demirtaş 6-7 Ekim'de ne yaptıysa, bugün de aynısını yapmak istiyor. Orada yaşananlara bir daha izin vermeyeceğiz" dedi.

Davutoğlu, "HDP Cizre'ye yürüyor da Kandil'e neden yürümüyor?" diye konuştu.

'Kuzey Irak'a kapsamlı bir harekât ihtiyaç olursa başlar'

Başbakan Davutoğlu, "Türkiye'nin Kuzey Irak'a kara operasyonu düzenleyip düzenlemeyeceğiyle" ilgili şunları söyledi:

"Gerektiğinde giriliyor ama kapsamlı bir kara operasyonu başlamış değil. Gerektiğinde silahlı güçlerimiz, özel birliklerimiz girerek, geri çıkıyorlar.

"2008'de olduğu gibi kapsamlı bir harekât ihtiyaç olursa da başlar" değerlendirmesinde bulundu."

'İmralı ile görüşmemizi gerektiren bir durum yok'

Ahmet Davutoğlu "PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmeyi gerektiren bir durum olmadığını da" belirtti.

Davutoğlu "İmralı ile geçmişte yapılan görüşmelerin ana odağı silahsızlanmaydı.Silahsızlanmayı, silahların Türkiye'yi terki...2013'te bu çerçevede yapılan görüşmelerdi. Şu anda böyle bir irade, böyle bir yaklaşım, böyle bir perspektif oluşmadan görüşmenin bir anlamı yok" dedi.

Davutoğlu, seçimlerle ilgili bir soru üzerine de "Seçim zamanında yapılacak" dedi.