'Aylan Kurdi'nin babası insan kaçakçısıydı' iddiası

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Bodrum kıyısına vuran cansız bedeninin fotoğrafıyla tüm dünyada mülteci krizi tartışmalarını tetikleyen 3 yaşındaki Aylan Kurdi'ninbabası Abdullah Kurdi'nin insan kaçakçısı olduğu iddia edildi.

Bu iddia, Aylan Kurdi'nin de yaşamını yitirdiği kazada eşi ve iki çocuğunu kaybeden bir anne olan Zeynep Abbas'tan geldi.

Irak'tan, Avustralya'nın Channel Ten televizyonuna tercüman aracılığıyla konuşan Abbas, batan tekneyi Abdullah Kurdi'nin kullandığını öne sürdü.

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Zeynep Abbas Kurdi'nin batmadan önce teknenin hızını artırdığını, eşinin yavaşlaması yönündeki ikazını dikate almadığını iddia etti.

Abbas'ın bir diğer iddiası da, Kurdi ile önce bir kafede buluşup ona kendisini ve ailesini Avrupa'ya götürmesi için 10 bin dolar ödediği.

Avustralya basına göre Zeynep Abbas, Avustralya'dan sığınma hakkı istiyor.

Kurdi: Bırakın istediklerini söylesinler

Yunanistan'a ulaşmaya çalışan 40 yaşındaki Suriyeli Abdullah Kurdi'nin çocukları Aylan ve Galip ile eşi Rihan, teknenin Bodrum açıklarında batması sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Abdullah Kurdi ise iddiaları reddetti.

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Abdullah Kurdi, teknenin Türk kaptanının, motorun durmasından hemen önce denize atladığını söyledi.

Kurdi, "Ailemi kaybettim. Hayatımı kaybettim. Herşeyi kaybettim. Bırakın istediklerini söylesinler" dedi.

Kurdi Suriye'ye dönmüş, hayatını kaybeden eşi ve çocukları Kobani'de toprağa verilmişti.