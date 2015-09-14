Cizre'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Cizre'de dün akşam başlayan sokağa çıkma yasağı bu sabah 7.00 itibarıyla yeniden kaldırıldı.
Şırnak'ın ilçesinde Valilik dün 19.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Cizre'de 8 gün aralıksız devam eden sokağa çıkma yasağı, Cumartesi günü kaldırılmıştı.
Son sokağa çıkma yasağının ilanının ardından Cizre halkı yine uzun süreli bir yasak olabileceği endişeleriyle gıda stoklamaya başlamıştı.
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16 kişi için cenaze töreni
Cizre'de Cumartesi günü sekiz günlük sokağa çıkma yasağı sürecindeki çatışmalar sırasında yaşamını yitiren 16 kişi için cenaze töreni düzenlendi.
Cenazelerin tabutları sarı, kırmızı, yeşil bayraklara sarıldı.
PKK bayraklarının açıldığı törende hükümet karşıtı sloganlar atıldı.
Cenazeler törenin ardından Cizre Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.