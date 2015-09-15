'Okulda bilgisayar kullanmak başarıyı düşürüyor'

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Okullarda bilgisayar kullanılmasının öğrencilerin başarısını düşürdüğü ileri sürüldü.

Ekonomik İşbirliği ve Geliştirme Örgütü'nün (OECD) gerçekleştirdiği uluslararası araştırma sonuçlarına göre, daha fazla teknoloji kullanılan okullarda öğrencilerin başarılarının artmadığı, aksine düştüğü görülüyor.

OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, okullara teknoloji için yapılan milyarlarca dolarlık yatırımın "sahte umutlar" yarattığını söyledi.

Schleicher, okullarda bilgisayar kullanımı arttıkça başarı oranının düştüğünü belirtti.

70'ten fazla ülkede araştırma yapıldı

OECD, Türkiye dahil 70'ten fazla ülkede yapılan uluslararası testlerde teknoloji kullanımının etkisini araştırdı.

Sonuçlar, bilgi ve iletişim teknolojisine büyük yatırım yapan eğitim sistemlerinde "gözle görülür bir gelişme kaydedilmediğini" ortaya koydu.

Öte yandan uluslararası testlerde en başarılı olan Asya eğitim sisteminde çok az teknoloji kullanıldığına da dikkat çekildi.

Gartner şirketindeki teknoloji analistleri, eğitim teknolojisine yatırımın yıllık 17.5 milyar pound (yaklaşık 79 milyar TL) olduğunu belirtiyor.

Bu rakamın İngiltere'de 900 milyon pound (yaklaşık 4 milyar TL) olduğu kaydediliyor.

'Teknolojiyi az kullananlar daha başarılı'

Araştırma sonuçlarına göre bilgisayarı sıklıkla kullanan okullar, uluslararası testlerde en kötü sonuçları aldı. Bilgisayarı haftada 1 ya da 2 kez kullanan okullar ise sıklıkla kullananlara kıyasla "daha iyi sonuçlar alıyor".

Teknolojiye çok yatırım yapan okullarda okuma, matematik veya fen gibi derslerde "kayda değer bir gelişme gözlemlenmediği" belirtiliyor.

Ancak Güney Kore ve Çin gibi daha az bilgisayar kullanılan eğitim sistemlerinde başarı oranının çok daha yüksek olduğu gözlemleniyor.

Haftada 1 ya da 2 defa bilgisayar kullanılan Singağur eğitim sisteminin ise özellikle dijital yetenekler konusunda en başarılı sistem olduğu belirtiliyor.

Schleicher'a göre araştırmada en fazla hayalkırıklığı yaratan sonuç ise; farklı eğitim sistemlerine tabi öğrenciler arasındaki sosyo-ekonomik ayrımın teknoloji yoluyla azalmaması hatta belki de daha belirgin hale gelmesi.

Schleicher, aradaki sosyo-ekonomik farkın kapatılmasında iyi bir okuma ve matematik bilgisinin, teknolojiye erişimden daha etkili olduğunu söyledi. Sınıftaki teknolojinin ilgiyi dağıttığını kaydeden Schleicher, öğrencilerin ev ödevlerinde internetten buldukları bilgileri "kopyalayıp yapıştırdıklarına" dikkat çekti.

En çok teknoloji kullanan ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda ve İsveç'teki öğrencilerin okuma performanslarında "önemli düşüşler yaşandığı" görüldü.

İspanya, Norveç ve Danimarka'daki öğrencilerin test sonuçlarında ise "ilerleme kaydetmedikleri" gözlemlendi.

Öte yandan okullarda daha az teknoloji kullanan Güney Kore, Şangay, Hong Kong ve Japonya'daki öğrencilerin ise uluslararası testlerde en başarılı oldukları kaydedildi.