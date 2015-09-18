Bira göbeğini kaslı gösteren pelerin

Amerikalı bilim insanları, yüzeyleri kapladığında istenildiği gibi gösteren ince yapay deri üretmeyi başardılar.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, söz konusu yapay deri binlerce nano ölçekli noktayla ışığı yansıtarak düz bir görünüm sağlıyor.

Bilim insanları bu yapay derinin bir özelliğini daha keşfettiler: "Görünmezlik pelerini" gibi kullanılabilen deri, bira göbeklerini gizleyerek, kaslı ve dümdüz bir karın gibi gösterebiliyor.

Araştırmayı yürütenlerden California Üniversitesi'nden Xiang Zhang, "İlk defa istenildiği gibi şekil verilebilen bir pelerin ürettik. İnsanları gizlemek istiyorsanız, artık bu mümkün" diyor.

Ancak görünmezlik belli bir noktaya kadar mümkün. Pelerin giyen kişi bir anda ortadan yok olmuyor. Bunun yerine önden ve bazı açılardan bakıldığında arzu edildiği şekilde görülebiliyor.

Amaç bu deriyi giyerek istenilen görünümü sağlamak. Ancak giydikten sonra etrafta dolaşmaya başlarsanız, yarattığınız ilüzyon bozulabilir.

'Görünmezlik pelerinleri çadır gibiydi'

Daha önce de görünmezlik pelerinleri üretilmeye çalışılmış ancak pratikte işe yaramamıştı.

Zhang,daha önce üretilen görünmezlik pelerinlerinin vücudun 3-4 katı büyüklükte, hantal bir şey olduğunu ve giyildiği zaman her yere bu ağır pelerinle gidilmesi gerektiğini söylüyor.

Londra'daki Imperial College'dan Sir John Pendry de bu alanda çalışan önemli uzmanlardan. Pendry, eski üretilen görünmezlik pelerinlerinin bir sihirbaz pelerininden çok içine girilen çadırlar gibi olduğunu söylüyor.

Telif hakkı REUTERS Image caption Üretilen yapay derinin üzerinde nano ölçekli altın noktalar bulunuyor ve ışığın istenildiği gibi yansıtılmasını sağlıyor.

Xiang Zhang ve arkadaşlarının ürettiği pelerin ise mikroskobik boyutlarda olmasıyla dikkat çekiyor. İnce yapay derinin üzerinde nano ölçekli altın noktalar bulunuyor ve ince tabakalar dahi kaplanabiliyor. Farklı boyutlardaki altın noktalar ışığı nasıl alacağını ve yansıtacağını ayarlıyor. Böylece yansıyan ışık, bakanların algısını değiştirebiliyor ve deriyi giyen kısım farklı görünebiliyor.

Böylece giyen kişi vücudunda beğenmediği yerlerin düz ya da kaslı görünmesini sağlayabiliyor.

Zhang da "Örneğin yağlı göbeği olan biri, mesela ben, daha fit görünmek için bu deriyi üzerine geçirebilirim ve sankı kaslı bir göbeğim varmış gibi görünebilirim" diyor.

Araştırmacı, gelecekte bu tür derilerin ciddi yüz yaralarını da kapatabileceğini belirtiyor.

Profesör Pendry de araştırmacıların doğru soruna eğildiklerini kaydederek, "Pelerinlerin kalın olması sorununa akıllıca bir çözüm üretmişler ve çok ince bir pelerin yapmayı başarmışlar" değerlendirmesinde bulunuyor. Pendry, bunun görünmezlikten ziyade görünümü farklı kılabilen, kullanışlı bir teknoloji olduğunu ifade ediyor.