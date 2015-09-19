HDP aday listesinde üç sürpriz

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7 Haziran seçimlerinde büyük bir başarı elde eden ve 80 milletvekili çıkaran Hakların Demokratik Partisi’nin 1 Kasım’daki seçimler için listelerinde büyük değişiklik yaşanmadı ama üç önemli sürpriz oldu.

Gezi Parkı protestoları sırasında polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük, Ankara 2. Bölge, birinci sıradan aday listesine girdi.

HDP'nin 7 Haziran seçimlerinde Gaziantep birinci sıradan milletvekili seçilen Celal Doğan ise İstanbul 2. Bölge birinci sıraya kaydırıldı.

Doğan’ın, koalisyon hükümeti kurma çalışmaları öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi kamuoyunda yoğun tartışılmıştı.

HDP listelerindeki üçüncü sürpriz ise Geçici seçim hükümeti kurulurken Bakanlık teklifi alan ancak bu teklifi reddeden EMEP lideri Levent Tüzel’in aday gösterilmemesi oldu.

‘Sürprize mahal vermemek için olabilir’

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HDP’yi yakından tanıyan gazetecilerden İrfan Aktan da Celal Doğan’ın, İstanbul listelerine çekilmesini “dikkat çekici” buluyor.

‘Neden olabilir’ sorusuna ise “Herhangi bir sürprize mahal vermemek, Meclis’e girmesini garantilemek için olabilir” yanıtını veriyor.

Aktan, Levent Tüzel’in aday gösterilmemesi de “şaşırtıcı” bulmuyor. Tüzel’in, HDP açısından zorlu bir dönemde “yanlış bir tutum” aldığını savunan Aktan şunları söylüyor:

“HDP’den iki kişi bakan oluyor, Tüzel ilkelerimize uygun değil diyor. Tüzel’in bu tutumu tabanda ve parti içinde ciddi rahatsızlık yarattı. Ama bu tutumuna rağmen EMEP’in, HDP’ye destek vereceğini açıklaması, Kürt hareketi ve Türkiye’deki sosyalist hareketlerin bu tür krizlere rağmen birbirlerine mecbur olduklarının hala farkında olduklarını gösteriyor.”

HDP’nin özel stratejisi

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Siyaset Bilimci Yrd. Doç. Dr. Deniz Yıldırım da tüm partilerin listelerini ayrıntılı olarak incelediğini ve listeler oluşturulurken tümünün “iki ortak strateji izlediğini” söylüyor.

Yıldırım bu stratejinin birincisini, “milletvekili çıkarılan yerler kritikse son seçilen milletvekilinin tekrar aday gösterilmesine dönük bir strateji” olarak tarif ediyor. İkincisinin de milletvekili çıkarılamayan illerde değişikliğe gidilmesi olarak ifade ediyor.

Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu’da, HDP’yi “zorlayabilecek” bir listesinin olmadığını söylüyor ve ekliyor:

“Mevcut listeyle bölgede AKP ek birkaç vekil kazanabilir. Ama HDP, bunu hesaplamış ki vekil çıkaramadığı illerde özel strateji yürütmüş. Ethem Sarısülük’ün ağabeyinin adaylığı böyle bir strateji. Yani 5-6 milletvekili kaybetse bile başka illerden gelecek yeni vekillerle önce Meclis’teki sayısını korumayı sonra artırmayı planlamış.”

Atalay’ın adaylığı

Çözüm sürecinin önemli isimlerinden eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın AKP Van listesinde birinci sıradan adaylığı ilden kaybettiği oyları geri alabilmek için HDP’ye karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor. AKP, 7 Haziran seçimlerinde Van’dan bir milletvekili çıkarırken HDP’nin vekil sayısı 7 olmuştu.

Gazeteci İrfan Aktan da Atalay’ın, Van’dan adaylığını “dikkat çekici” olarak görüyor ama seçmen nezdinde “etkisi olmayacağını” savunuyor.