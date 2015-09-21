Cumhuriyetçi Carson: ABD Başkanı Müslüman olmamalı

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adayı olan emekli beyin cerrahı Ben Carson, 'Müslüman birinin ABD başkanı olmaması gerektiğini' söyledi.

NBC televizyonunun Meet the Press adlı programına çıkan Carson, "Bu millettin başına bir Müslüman getirmemizi desteklemem. Kesinlikle bunu kabul etmezdim" dedi.

ABD Başkanı'nın inancının ABD anayasasıyla uyumlu olması gerektiğini söyleyen Carson, 'İslam'ı anayasayla uyumlu görüp görmediği' sorusuna ise "Hayır, kesinlikle uyumlu görmüyorum" yanıtını verdi.

Cumhuriyetçi Parti'nin popüler aday adaylarından Donald Trump da, ABD Başkanı Barack Obama'nın 'Müslüman olduğunu' iddia eden bir destekçisini düzeltmediği için hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilmişti.

Trump'ın destekçisi ayrıca "Bu ülkede bir sorunumuz var, o da Müslümanlar" demişti.

'Obama'nın Hristiyan olduğuna inanıyorum'

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da, tavrıyla ilgili olarak şunları yazdı:

"Her defasında birileri Başkan hakkında kötü veya tartışmalı bir söz söylediğinde ahlaki olarak onu koruma zorunluluğum var mı? Hiç sanmıyorum. Birileri Başkan'a benim hakkımda çirkin ve tartışmalı bir şey söylerse, benim yardımıma koşacağını mı sanıyorsunuz gerçekten? Hiç şans yok!"

Annesi Amerikan, babası da Hawaii'de yaşayan bir Kenyalı olan ABD Başkanı Obama, Hristiyan olduğunu açıkça söylemişti.

Trump, 2011 yılında Obama'nın Amerikalı olmadığını ve Müslüman olduğunu öne sürünce Obama doğum belgesini göstermek zorunda kalmıştı.

Cumhuriyetçi aday adayı Ben Carson'a da NBC televizyon kanalında Obama'nın 'ABD doğumlu bir Hristiyan olduğuna inanıp inanmadığı' sorulduğunda, Carson "Öyle olduğuna inanıyorum. Söylediklerinden şüphe duymam için bir sebep yok" yanıtını verdi.

CNN/ORC tarafından yapılan son anketler, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Donald Trump'un birinci, Hewlett-Packard şirketinin eski patronu Carly Fiorina'nın ikinci, Ben Carson'un da üçüncü sırada olduğunu gösteriyor.