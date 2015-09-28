Bismil: Roket isabet eden evdeki çocuk öldü

Telif hakkı REUTERS Image caption Fotoğraf: Arşiv - Diyarbakır

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Bismil İlçesi’nde PKK’lıların polise yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 9 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Olaylar, Cuma günü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara uzanıyor. Genelkurmay Başkanlığı, Beytüşşebap'taki çatışmalarda 34 PKK'lının öldürüldüğünü açıklamıştı. Ancak Fırat Haber Ajansı operasyonda 14 militanlarının hayatını kaybettiğini söyleyerek Cumartesi günü kimlik bilgilerini yayınladı.

Öldürülen PKK'lılardan birinin de Bismil kimliğine kayıtlı Ekrem Şimşek olduğu ortaya çıktı. Haberin duyulması üzerine ilçe merkezinde sabaha kadar olaylar baş gösterdi.

İlçede sokağa çıkma yasağı

Telif hakkı REUTERS Image caption Fotoğraf: Arşiv - Diyarbakır'daki YDG-H üyeleri

PKK'nın şehir yapılanması olan YDG-H'nin (Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi) dün gece Bismil Ulutürk ve Dumlupınar mahallelerinde hendekler kazımaya başlayınca Bismil Kaymakamlığı "örgüt üyelerini yakalamak için" ikinci bir emre kadar Tekel, Dumlupınar, Fırat ve Ulutürk Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Gün boyu devam eden olaylar sırasında bir eve isabet eden roket ile 8 yaşındaki Elif Şimşek adlı çoğun hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada roketin PKK'lılar tarafından atıldığını söyledi:

"27.09.2015 günü saat:18.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarının yol kapama eylemlerinde müdahale amacıyla görevlendirilen Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı Kobra aracına yönelik olarak yapılan roketatarlı saldırının, Dumlupınar mahallesi Memozin Bulvarı üzerinde üzerindeki sivil vatandaşların oturduğu üç katlı bir evin orta katındaki ikamete isabet etmesi sonucu 2006 doğumlu bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 şahıs ise yaralandı. Yaralanan şahıslar sağlık ekiplerince İlimizdeki hastanelere sevk edildi."

Dicle Haber Ajansı ise Şimşek ailesinin evine isabet eden roketin polis tarafından atıldığını belirtti. Ajans "Avaşin (Dumlupınar) Mahallesi'nde halkın üzerine ateş açan polis, Şimşek ailesine ait eve bomba attı. Bombalama sonucu 8 yaşındaki Elif Şimşek adlı çocuk yaşamını yitirdi, Şimşek ailesinden 5 kişi de yaralandı" ifadelerine yer verdi.

8 yaşındaki Elif'in hayatını kaybemesine neden olan roket, Şimşek ailesinden Avaşîn, Bedia, Pelda, Ahmet ve Mehmet Şimşek adlı aile fertlerinin yaralanmasına neden oldu.

Elif Şimşek'in cenazesi ise Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.