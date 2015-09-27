Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı: 17 ölü

Telif hakkı SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan ve 37 Suriyeli göçmeni taşıyan ahşap teknenin batmasıyla 17 kişi hayatını kaybetti.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada batan ahşap teknedeki göçmenlerin Yunanistan'ın Leros adasına ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, "8 metrelik tekneye 37 kişi binmiş. Arkadaşlarımız 20 kişiyi kurtardı, 17 kişinin de cesedine ulaştı" dedi. Çiçek, olayda kayıp olmadığını ifade ederek, sahil güvenlik ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Vali Çiçek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Geçen hafta Yunanistan'a kara yoluyla geçmek isteyen ve Edirne'de bekleyen Suriyeliler, Avrupa Birliği zirvesinden olumlu bir sonuç çıkmadığını görünce tekrar deniz yollarıyla Avrupa Birliği ülkelerine gidebilmek için sahil kentlerine doğru yola çıkmıştı.

Edirne'de bekleyen göçmenler, "Boğulmamızı istemiyorsanız sınırları açın" sloganları atıyordu.