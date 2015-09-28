Katalonya'da bağımsızlık yanlıları kazandı

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İspanya'nın Katalonya bölgesinde dün yapılan seçimleri, bağımsızlık yanlısı partiler kazandı.

Dört partinin birleşmesiyle oluşan bağımsızlık yanlısı ittifak "Junts pel Si" (Evet İçin Birlikte) seçimde ilk sırada yer aldı.

İttifak, 135 üyeli Katalonya Parlamentosu'nda 62 sandalye elde etti.

Junts pel Si kampanyasında, seçimi kazanması halinde 18 ay içinde tek taraflı olarak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etme sözü vermişti.

İttifak tek başına Katalonya Parlamentosu'nda çoğunluğu sağlayamayınca, 10 sandalye çıkaran sol eğilimli Halk Birliği Adaylığı Partisi bölgede kilit siyasi hareket oldu.

Bu parti, Katalonya'nın daha çabuk bağımsız olmasını savunuyor.

'Katalanlar bağımsızlığa 'Evet' dedi'

Junts pel Si'yi oluşturan dört partinin en büyüğü olan CDC'nin lideri ve Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas seçimler sonrası yaptığı açıklamada, Katalanların bağımsızlığa "Evet" dediğini söyledi.

Telif hakkı AFP Image caption "Junts per Si" adlı bağımsızlık yanlısı partinin lideri Raul Romeva

Barcelona'da coşkulu bir kalabalığa seslenen Mas, "Bağımsızlık planımızı uygulamamız için Katalan Parlamentosu'nda net bir çoğunluğumuz var" diye konuştu.

İspanya: Bağımsızlık referandumu anayasaya aykırı

İspanya hükümeti ise Katalonya'nın bağımsızlık referandumu düzenlemesinin söz konusu olmadığı görüşünde.

Madrid yönetimi böylesi bir referandumun İspanya Anayasası'na aykırı olduğunu vurguluyor.

İspanya'da yükselişteki sol parti Podemos da Katalanların bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı olduğunu savunsa da, bağımsızlık çabalarına destek vermiyor.

İspanya daha önce Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı durumunda konuyu mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

Katalonya'nın İspanya için önemi 200 milyar € Katalonya'nın 2014'te yarattığı milli gelir %19 Bölgenin İspanya milli geliri içindeki payı 27 bin € Kişi başına düşen milli gelir

16,8 milyon turist geçen yıl Katalonya'ya geldi

%25 bölgenin toplam İspanyol ihracatındaki payı AFP

Bağımsızlık yanlısı partiler ise bölgesel seçimin "fiili bir bağımsızlık referandumu" olduğunu savunuyor ve İspanya hükümetini resmi referandumun önünü kesmekle suçluyordu.

Kasım 2014'te Katalonya'da düzenlenen ancak Madrid tarafından tanınmayan sembolik referandumda, yüzde 80'den fazla oyla bağımsızlığa destek verilmişti.

Ancak referanduma katılım oranı yüzde 37'de kalmıştı.