Erdoğan: Siz milli de yerli de olamazsınız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) eleştirerek ""Terör örgütü kendilerini nasıl gösterirlerse göstersinler, yerli değildir, bu ülkenin bu milletin bir parçası asla değildir. İsterse parlamentonun içinde olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda muhtarlara seslenen Erdoğan, ortaya attığı 'yerli ve milli milletvekili' kavramından rahatsızlık duyulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bölgede ve ülkemizin dört bir yanında yaşayan her vatandaşım gibi, Kürt kardeşlerim de Zaza kardeşlerim de yerlidir, millidir, bu vatanın bu ülkenin öz evladıdır" vurgusunu yaptı.

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20 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen 'Teröre karşı tek nefes' mitinginde konuşan Erdoğan, Yenikapı Meydanı'nı dolduran kalabalığa "1 Kasım'da 550 tane yerli, milli, bedeni ve kalbiyle bu ülke için çalışacak milletvekili göndermenizi istiyorum. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi?" sözleriyle seslenmişti.

'1 Kasım'da halkı aldatamayacaksınız'

HDP'yi barış ve demokrasiyi istismar etmekle suçlayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Teröristlerin cesetlerine sardıkları paçavra belli. Bir de utanmadan 'Bizim bayrakla sorunumuz yok' diyor. Hamburg'da yaptığınız ne? İspatlar ortada. Siz bu milleti aldatırız diye birkaç Türk bayrağı sallamakla bu milleti kandıramazsınız.

"7 Haziran'da bunu başardınız ama 1 Kasım'da inanıyorum ki milletim buna izin vermeyecek."

HDP'nin Hamburg'da düzenlediği ve Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da katıldığı toplantıda 12 ülkenin bayrağı olmasına rağmen Türk bayrağının olmadığı öne sürülmüştü.

'Ey medya, bu oyuna alet olma'

Medyada yer alan 'Çözüm süreci Erdoğan yüzünden bitti' yorumlarına da tepki gösteren cumhurbaşkanı, "Ey medya, bu oyuna alet olma. Erdoğan'a düşmanlığınız olabilir, ki bu düşmanlığınızı attığınız başlıklarda görüyorum. Ama bilesiniz ki siz ne kadar düşman olursanız olun, Rabbimin takdir ettiği ömrü hiçbir zaman azaltamayacaksınız" dedi.

Bugünlere tüzüklerle, manşetlerle çarpışarak geldiklerini söyleyen Erdoağan "Yine terör örgütüyle mücadele etmeye, yine manşetlerle çarpışmaya devam edeceğiz" vurgusunu yaptı.

Erdoğan özellikle Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin etkin biçimde bombalandığını söyleyerek, bugüne kadar yapılan operasyonlarda 2 binin üzerinde PKK'lının öldürüldüğünü söyledi.

Erdoğan, Türkiye içerisindeki operasyonlarda ise daha dikkatli olduklarını ve sivil kayıpların yaşanmaması için büyük dikkat gösterildiğini belirtti:

"Herhangi bir masum vatandaşımızın canını teröristin etkisiz hale getirilmesine değişmeyiz. Terör örgütünün böyle hassasiyetleri yok. Tam tersine mümkün olduğu kadar sivil can kaybı olsun diye uğraşıyorlar. Ambulans şoförünü kurşun yağmuruna tutup öldürecek kadar alçaldılar."

Birlik çağrısı

Erdoğan'ın konuşmasında vurgu yaptığı bir diğer konu da "Birlik olalım" çağrısıydı.

PKK saldırılarının dışarıdan yönetildiğini ve PKK'nın da üzerine düşen rolü oynadığını söyleyen Erdoğan, "Memleket meselesinin söz konusu olduğu durumda 78 milyon tek yumruk halinde hareket edebilmeliyiz" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Aksi takdirde inanın bana bize bu ülkeyi dar ederler. Bölgemizde ve dünyada sesimizi en güçlü şekilde duyurmamız gerekiyor. Türkiye çok geniş bir coğrafyanın ümidi, ışık kaynağıdır. Aman birlik ve beraberlikten taviz vermeyelim."