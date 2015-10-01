Ankara'da otobüs durağa girdi: 12 ölü

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Ankara'nın Cebeci semtinde, Dikimevi Kavşağı'nda freni boşalan belediye otobüsü, durağa girdi.

Kazada en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişi de yaralandığı bildiriliyor.

Kazada otobüsün altında kalan yaralıların kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışma yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, olay yerinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ilk belirlemelere göre, otobüs şoförünün herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade edip, "Kalp krizi gibi bir şeyi de yok. Şu anda otobüs şoförü karakola gitmek üzere. İlk ifadesi, 'Otobüs benim kontrolümden çıktı' yönünde" dedi.

Kılıçlar kazanın nasıl meydana geldiğini ise şöyle anlattı:

"Durağa ve duraktan da kaldırımın üzerinden 70-80 metre önüne gelen vatandaşlarımızı sürükleyerek 70-80 metre sonra durmuş. İlk bilgilerimiz bu kadar. Hepimize geçmiş olsun. Vatandaşlarımıza başsağlığı, ailelerine sabır diliyorum."

Kazada yaralananlar ilk yardım müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.