Trump: Suriyeli mültecileri ülkelerine geri yollayacağım

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ABD'de önde gelen Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından işadamı Donald Trump başkan olursa ABD'nin kabul ettiği tüm Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndereceğini belirtti.

New Hampshire'daki seçim mitinginde konuşan milyarder işadamı "Kazanırsam, geri gidecekler" dedi.

Trump daha geçen ay Fox televizyonunda ABD'nin daha fazla mülteci alması gerektiğini söylemişti.

Ancak Donald Trump mitingdeki konuşmasında "200 bin Suriyeli almak istediğimizi duyuyorum. Bunlar IŞİD militanları da olabilir" dedi.

Mültecileri "200 bin kişilik ordu" diye tanımlayan Donald Trump daha sonra "Bu kitlesel göçün bir parçası olan Suriyelilere kast ediyorum. Kazanırsam geri gidecekler" diye konuştu.

Sertlik yanlısı göç politikası

Göç meselesi, ABD'nin güney sınırına duvar örülmesini öneren Donald Trump'ın kampanyasında işlediği başlıca konulardan biri.

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Trump yasadışı Meksikalı göçmenler için de "Ülkeye uyuşturucu ve suç getiriyorlar. Tecavüzcüler" dediğinde büyük tepki almıştı.

Trump'ın son sözleri daha önceki açıklamasıyla çelişse de sertlik yanlısı göç politikasıyla uyumlu.