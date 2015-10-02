Hollanda'da zihinsel engelli kızlara fuhuş tuzağı

Telif hakkı Dit Is De dag Onderzoek

Hollanda'da zeka düzeyleri düşük kız çocuklarının barındığı resmi bir bakım evinde kalan 76 genç kıza zorla fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı.

Para karşılığı cinsel ilişkiye zorlananlar arasında Türk kökenli genç kızlar da bulunuyor.

Kızların bir bölümü henüz 18 yaşından küçük.

İnsan Kaçakçılığı Ulusal Raportörüne göre, zorla fuhuş yaptırılan 76 genç kız buzdağının sadece görünen yüzü. Gerçekte durum daha vahim boyutlarda.

Olay, Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan Günün Araştırması (Dit Is De dag Onderzoek) adlı program tarafından ortaya çıkarıldı.

Programda, insan ticareti davalarında kurbanlara yardım eden 90 avukatın dosyaları incelendi.

Mahkeme kayıtlarına yansıyan dosyalara göre, 76 zeka engelli genç kıza iki yıldır zorla fuhuş yaptırılıyor.

Bu genç kızların tamamı ortalama 60 IQ'ye sahip. Yani zeka düzeyleri 9 yaşındaki bir çocuğunkine eşit. Bu nedenle, olumsuzluklara karşı çıkıp, "hayır" deme yetileri yok.

Evde bakımları zor olduğu için resmi bir bakım evine yerleştirilmişler.

Genç kızların fuhuşa zorlanma öyküsü de bu yurtlarda başladı. Programda, para karşılığı başka erkeklerle sekse zorlanan üç kızın öyküsüne yer verildi.

Tek isteği "sevilmek"

Bunlardan birisi Raşide takma adını kullanan 27 yaşındaki bir Türk kızı. Annesi de zeka engelli olduğu için bakamamış. Bu nedenle 14 yaşında bakım evine gönderilmiş.

Raşide 19 yaşında erkek arkadaşı tarafından para karşılığı sekse zorlanmış. Ardından başka kadın satıcılarının ağına düşmüş.

Telif hakkı Dit Is De dag Onderzoek

Tek isteğinin "sevilmek" olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, kendisini zorlayan erkek arkadaşına "hayır" derse sevilmeyeceğini düşünmüş.

Raşide uzun süredir kendini savunma eğitimi alıyor. Ancak hala bir çok şeye hayır demesi gerektiğini bilmiyor.

Tatil parası için

Para karşılığı zorla seks yaptırılan Loes da 11 yaşından beri zihinsel engellilerin yaşadığı kurumda kalıyor. 18 yaşında erkek arkadaşı tarafından para karşılığı sekse zorlanmış.

Erkek arkadaşı "Kazandığın parayla tatile gideriz" deyince karşı koyamamış. 2 hafta boyunca her gün başka erkeklerle birlikte olmaya zorlanmış. İtiraz ettiği zaman da şiddet görmüş.

Her gece geç saatlerde dönmesine karşın, kaldığı bakım evi yaşadıklarını farketmemiş. Bir süre sonra ailesinden bir kişi durumun farkına varıp polise başvurmuş.

Loes, şimdi güvenlik gerekçesiyle başka bir kuruma nakledilmiş. Onu fuhuşa zorlayanlar ise yargılanıp cezalandırılmışlar.

Bir diğer kurban da 19 yaşındaki Luna. Cezaevinde kalan bir mahkumla bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden arkadaşlık kurmuş.

Telif hakkı Dit Is De dag Onderzoek

Hafta sonları cezaevinden iznli çıkan erkek arkadaşıyla buluşmaya başlamış. Bir süre sonra da arkadaşı tarafından para karşılığı sekse zorlanmış.

'Buzdağının görünen yüzü'

Erkek arkadaşının kendisiyle ilgili gelecek planları kurduğuna inanan Luna, fiziksel şiddet de görmeye başlamış. Beş ay sonra annesi ile birlikte polise başvurarak kurtulmayı başarmış.

Hollanda İnsan Kaçakçılığı Ulusal Raportörü Corine Dettmeijer, para karşılığı sekse zorlanan 76 genç kızı "buz dağının görünen yüzü" olarak tanımlıyor.

Raportöre göre gerçekte durum daha kötü.

Hollanda Engelliler Derneği de, üyelerinden son dönemde buna benzer çok sayıda başvuru geldiğini belirtiyor.

Hollanda Parlamentosu'nun büyük çoğunluğu, konuyla ilgili olarak derhal harakete geçilmesi gerektiğini düşünüyor.