Nobel fizik ödülü nötrinolara

Nobel Fizik ödülü bu yıl sıfır yüklü-sıfr kütleli temel parçacıkların (nötrinolar) nasıl bir tattan diğerine değiştiğini keşfeden Takaaki Kajita ve Arthur McDonald'a verildi.

Nötrinolar her maddenin temelini oluşturan atomdan küçük sıfır kütleli parçacıklar ve başka herhangi bir şeyle etkileşmedikleri için incelenmeleri çok güç.

Kajita ve McDonald, Japonya ve Kanada'da dev cihazlar kullanarak bu parçacıkların özelliklerine ilişkin çok önemli ölçümler yaptılar.

İsveç Bilimler Akademisi genel sekreteri Goran Hansson bugün ödülün kime verildiğini açıklarken, "Bu yılın ödülü, evrende en çok bulunan şeyin nasıl kimlik değiştirdiğiyle ilgili" dedi.

Basın toplantısında McDonald'a telefonla bağlanan Hansson kendisini , "Günaydın, 45 dakika önce sizi uyandıran kişi benim" diye tanıttı.

Kanada'daki Kingston'daki Queens's Üniversitesi profesörü Arthur McDonald, Nobel ödülüne layık görüldüğü haberini "korkutucu" diye niteledi, "Neyse ki ödülü benimle paylaşan meslektaşlarım var. Bu ölçümleri yapabilmek için inanılmaz bir çalışma yürüttüler" diye konuştu.

Japonya'da Tokyo Üniversitesi profesörlerinden olan Takaaki Kajita ile de temas kuruldu ama Kajita'nın basın toplantısında konuşma yapma imkanı olmadı.

İsveç Bilimler Akademisi fizik alanında 1901 yılından bu yana -yalnızca ikisi kadın olmak üzere- 201 bilim insanına ödül verdi.

Nobel kimya ödülü yarın açıklanacak.