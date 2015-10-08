Telegraph: İşçi Partisi lideri Corbyn Kraliçe'nin önünde diz çökmeyecek

Daily Telegraph gazetesi, İşçi Partisi'nin yeni lideri Jeremy Corbyn'in Kraliçe Elizabeth'le görüşmemek için bugünkü Kraliyet Danışma Meclisi'ndeki törene katılmayacağını yazdı.

Cumhuriyetçi olduğu bilinen Corbyn'in bu törene katılıp katılmayacağı uzun zamandır merak konusuydu.

Bugüne kadar Corbyn'in törenle ilgili ne karar vereceğine dair birçok haber çıkmıştı.

Telegraph, Corbyn'in bugünkü törene katılmama kararı aldığını iddia etti.

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Habere göre Corbyn böylece Kraliçe'ye sadakat yemini ederken elini öpmekten ve önünde diz çökmekten de kaçınmış olacak.

Kraliyet Danışma Meclisi'ndeki yeni bir üyenin bu prosedüre uyması bekleniyor.

Parlamentonun bazı eski ve yeni üyelerinin bulunduğu Kraliyet Danışma Meclisi'nin görevi, Kraliçe'ye görevinde öneriler getirmek.

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Daily Telegraph Corbyn'in bu prosedürü uygulamamak için yasal boşlukları delmeye çalışacağını yazıyor.

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Gazete, tatil yaptığı Balmoral'dan yeni dönen Kraliçe'nin 10 hafta ardından ilk kez Buckingham Sarayı'nda, Kraliyet Danışma Meclisi'ndeki danışmanlarla buluşacağını belirtiyor.

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Telegraph, Corbyn'in göreve başlamasından bu yana Kraliçe'yle hiç görüşmediğini hatırlatıyor.

Jeremy Corbyn'in geçen ay, 2. Dünya Savaşı'yla ilgili bir anma töreninde milli marş okunurken marşa eşlik etmemesi ülkede tartışma yaratmıştı.

Corbyn Eylül ayında İşçi Partisi'nin genel başkanlığına seçilmişti.