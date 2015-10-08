Tepki çeken 'mülteci temalı' moda fotoğrafları kaldırıldı

Telif hakkı Norbert Baksa

Avrupa'ya göç etmeye çalışan mültecileri konu edinen bir moda çekimi yaptığı için eleştirilen Macar fotoğrafçı Norbert Baksa tepkiler üzerine fotoğrafları internet sitesinden kaldırdı.

Baksa, "Bizim asıl niyetimizin aksine, maalesef birçok kişi fotoğrafları rahatsız edici buldu" dedi.

Baksa, "Der Migrant" (Göçmen) adlı çekimde, modelleri göğüs dekoltesiyle yerde sürüklenerek poz verirken, dikenli tellerin önünde başörtüsüyle selfie çekerken ve tellerin önünde yüzü eşarpla kapalı halde polise direnirken görüntüledi.

Sosyal medya kullanıcıları, Baksa'yı göçmen dramını "süslemekle" suçlayıp çekimleri eleştirdi.

BBC'ye konuşan Baksa ise "Fotoğrafın mermek istediği asıl mesajı anlayanların ve bizimle aynı fikirde olanların sayısı giderek artsa da, Der Migrant serisindeki fotoğrafların yayımlandığı günden bu yana çok olumsuz geri dönüşler aldık" diye konuştu.

Macar fotoğrafçı, "Çok hararetli tepkiler göz önünde bulundurulduğunda, asıl niyetimize rağmen maalesef hala birçok kişi fotoğrafları incitici buluyor. Fotoğraf serisini internet sitemizden kaldırmaya karar verdik" dedi.

Baksa, kimseyi incitme maksadında olmadıklarını söyledi ve çekimi şu sözlerle savundu:

"Çekim, bu meseleyle ilgili net bir yargıya varamayacağımızı göstermek için yapıldı."

"Hangi medyayı okuduğunuz veya izlediğinizle bağlantılı olarak onları ya hayatlarını kurtarmak için kaçan mülteci aileler olarak görüyorsunuz, ya da saldırgan bir kitle olarak. Her zaman hikâyenin bir diğer yüzü vardır. Bizim söylemek istediğimiz bu. Kısmi bilgilerle yargıya varmayın."

Suriye'de iç savaştan kaçıp Avrupa'ya göç etmek isteyen mültecilerin çitleri tırmanırken ve polis engelini aşmaya çalışırken çekilen görüntüleri birçok gazete ve televizyonda yer almıştı.

Sosyal medyada tepkilerin çoğu, özellikle dikenli tellerin önünde gömleğinin önü açık halde elinde lüks bir markanın logosu bulunan cep telefonuyla selfie çeken model Monika Jablonczky'nin fotoğrafına gelmişti.

'Saygısızlık'

Baksa, dekolteli bir modelin bu şekilde fotoğrafını çekerek çoğu muhafazakâr kültürden mültecilere saygısızlık yapmakla suçlandı.

Fotoğrafçı ise Twitter hesabından paylaştığı mesajda çekimin, Macaristan medyasında yayımlanan yeni fotoğraflardan esinlenildiğini söyledi ve o fotoğrafların da hem hayatlarını kurtarmak için kaçan Suriyelilere hem de 'saldırgan göçmenlere veya terörislere' ait olduğunu iddia etti.

Telif hakkı Norbert Baksa

İnternet sitesinden de konuyla ilgili açıklamasında Baksa, 'acı çeken bir kadının da güzel olduğunu ve durumuna rağmen kaliteli kıyafetleri ve akıllı telefonu olabileceğini' göstermek istediğini ifade etti.

Baksa, "insanların inanç ve görüşlerine saygı göstermek ve bazı sınırları aşmamak için elinden geleni yaptığını" söyledi.

Macaristan'ın göçmen akınına yönelik tutumu eleştiriliyordu. Başbakan Viktor Orban, "Mülteci akınının Avrupa'nın Hristiyan köklerine zarar verdiğini" söylemiş ve ülke sınırlarına dikenli tel çektirmişti.

Macar bir kadın kameraman da kucağında çocuğuyla koşarak kaçan bir göçmene çelme çakmıştı.

Baksa, fotoğrafların insanlar "neden çekildiğini anladığı sürece" ülkesinin imajına zarar vermediği görüşünde.