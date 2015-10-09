IOM: Yunan adalarına giden göçmen sayısı günde 7 bine çıktı

Telif hakkı AFP

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türkiye'ye yakın Yunan adalarına giden göçmen sayısının geçen hafta günde 7000 arttığını duyurdu.

IOM, Eylül sonunda bu arakamın günde 4500 olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre, sayıdaki artış durumunun ilerde kötüleşeceği korkusundan kaynaklanıyor olabilir.

Türkiye Dışişleri Bakanı sözcüsü Tanju Bilgiç de göç dalgasına ilişkin olarak mülteci sayısının artacağı endişesinde olduğunu söyledi.

Bilgiç, "Özellikle Rusya'nın son haftalarda gerçekleştirdiği hava operasyonlarının büyük kısmının ılımlı muhalefete yöneldiğini anlıyoruz. Tabiatıyla bir göç dalgası oluşturma ihtimali de mevcut. Bu konuda tabi endişemiz var" dedi.

IOM, artışa rağmen Midilli Adası'ndaki yoğunlaşmanın da hafiflediğini söyledi.

Göç Örgütü, bunun kısmen geçen hafta Yunanistan'a varan göçmenlerin yüzde 70'inin gecikmeden Makedonya'ya geçmesine bağlıyor.

'Sehayatleri hızlandı'

IOM'in açıklamasında şu ifadeler var:

"Suriyeliler adalardan sınırlara artık daha hızlı seyahat ediyorlar çünkü maddi olarak güçleri yetiyor. Atina'ya gitmek için vapur bileti alıyorlar, otobüslerle doğrudan sınıra gidiyorlar, bazen de Atina'dan sınıra taksiyle gidiyorlar. Bir aile için taksi maliyeti 700 euroyu buluyor."

"Diğer yandan Afganlar bilet alabilmek ve yeterli parayı biriktirebilmek için çalışmak zorunda kalıyor."

TIKLAYIN: ERİTRELİ MÜLTECİLER İSVEÇ'E GİDİYOR

Avrupa Birliği'nin (AB) mültecilerin üye ülkeler arasında paylaştırılmasına yönelik proje kapsamında ilk grup olan 19 Eritreli İtalya'dan yaşamalarına karar verilen İsveç'e gitti.

Bu hafta Akdeniz üzerinden İtalya'ya giren göçmen sayısının 2 bin olduğu belirtildi.

AB'nin planı kapsamında İtalya ve Yunanistan'dan diğer Avrupa ülkelerine paylaştırılacak göçmen sayısı 120 bin.