Nobel Barış Ödülü Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verildi

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2015 Nobel Barış Ödülü Tunus Ulusal Diyalog Dörtlü'süne verildi. Sivil toplum örgütlerinden oluşan Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne ödülün 2011'de başlayan Arap isyanlarının ardından demokrasiyi inşa etme çabalarından ötürü verildiği açıklandı.

Açıklamada ödülün "2011'de Yasemin Devrimi öncesinde Tunus'ta çoğulcu bir demokrasinin inşa edilmesine kararlı katkılarından dolayı verildiği" söylendi.

Nobel Barış Ödülü'nün adayları arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Papa Françesko gibi isimler gösteriliyordu.

Tunus Dörtlüsü, Tunus Genel Sendikası, Tunus Endüstri ve Ticaret Konfederasyonu, Tunus İnsan Hakları Ligi ve Tunus Hukukçular Derneği'den oluşuyor.

'Karar şaşırtıcı'

Nobel Barış Ödülü Komitesi Tunus Dörtlüsü'nün "İç savaşın kıyısına gelmiş bir ülkede alternatif barıçıl bir süreç başlattığını" ifade etti.

Komite'nin Başkanı Kaci Kullman Five "Ödül herşeyden önce büyük engellere rağmen ulusal kardeşlik için altyapı hazırlayan Tunus halkına cesaret vermeyi hedefliyor. Komite bunun diğer ülkeler tarafından örnek alınacağını umuyor" dedi.

Karar bazıları tarafından süpriz olarak değerlendirildi. AP haber ajansına konuşan Nobel tarihçisi Oeyvind Stenersen, "Bu Müslüman dünyasındaki çatışmaların kalbine inmeye çalışan iyi bir ödül. Fakat oldukça şaşırtıcı, hiç beklenmiyordu" dedi.

2015 Nobel Barış Ödülü için 273 aday gösterilmişti.