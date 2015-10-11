İsrail Gazze'yi vurdu: Hamile bir kadın ve çocuğu öldü

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İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında hamile bir kadın ve küçük kızının öldüğü belirtildi.

İsrail Hamas'ın silah ürettiği yerlerin hedef alındığını ve saldırıların Gazze'den ülkenin güneyine fırlatılan iki rokete misilleme olduğunu savundu.

İsrail Polisi Batı Şeria'da da Filistinli bir kadının, bomba yüklü bir aracı infilak ettirmeye çalıştığını belirtti.

Filistinli kadının sabah saatlerinde Maale Adumim Yahudi yerleşiminin yakınlarında polis tarafından durdurulduğu bildirildi.

İsrailli bir Polis Sözcüsü kadının tekbir getirdikten sonra patlayıcıyı infilak ettirdiğini belirtti.

Olayda kadının ağır yaralandığı, bir polisin de hafif yaralar aldığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Peter Lerner de hava saldırısından sonraki açıklamasında, "İsrail Ordusu Gazze'deki tüm saldırılardan Hamas'ı sorumlu tutuyor" dedi.

Üç kişi enkaz altında

Gazze'nin güneyindeki Zeytun'da gerçekleşen hava saldırısında hamile bir kadın ve küçük kızının ölmesinin yanı sıra üç kişinin de enkaz altında kaldığı açıklandı.

Bölgede bir süredir Mescid-i Aksa'ya girişler nedeniyle gerilim yaşanıyor.

ABD Dişişleri Bakanı John Kerry daha önce durumdan derin bir kaygı duyduğunu söylemişti.

Kerry İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.