Nijerya'da camiye çifte intihar saldırısı: En az 30 ölü

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri şehrine yakın bir camiye iki canlı bombanın düzenlediği intihar saldırısında en az 30 kişi öldü.

Patlamalar, camide akşam namazı kılındığı sırada meydana geldi.

BBC Hausa'ya konuşan Ulusal Acil Durum İdare Birimi yetkilisi, bir intihar bombacısının Mulai'nin dış mahallesindeki bir camide üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini söyledi.

İkinci intihar saldırısının da insanlar kaçarken ve ilk patlamadan yaralananlara yardım ederken yaşandığı belirtildi.

BBC'nin Lagos'tan bildiren muhabiri Martin Patience, patlamalar sonrası caminin bir kısmının çöktüğünü ve çevresinde toplananların enkaz altında kaldığını aktarıyor.

AFP haber ajansına konuşan güvenlik yetkilisio Amadu Marte ise "Caminin dışında 42 ceset saydık" dedi.

Olay yerine yakın olan görgü tanığı Muhtari Ahmadu da "Camideki herkes öldü. Tek bir kişi bile kaçamadı" diye konuştu.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı. Fakat BBC muhabiri Patience, bölgede daha önce benzer saldırılar düzenleyen Boko Haram'dan şüphelenildiğini belirtti.

Maiduguri'de Salı günü patlayan üç bomba, en az dört kişinin ölümüne neden oldu. Şehirde geçen ay meydana gelen üç patlamada da 100'den fazla kişi yaralandı.