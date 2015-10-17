Çanakkale açıklarında göçmen teknesi battı: En az 12 ölü

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Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu ve en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı, Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışan göçmenlerin ahşap teknesinin alabora olduğunu ve bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerinin 25 kişiyi kurtardığını aktardı.

Teknede en az 48 kişi bulunduğu bilgisinin üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

CNN Türk televizyon kanalı ise gece saatlerinde yaşanan olaya, çıkan kuvvetli poyrazın neden olduğunu, teknenin alabora olmasının ardından bir göçmenin sahil güvenliği arayarak yardım istediğini aktardı.

Bodrum açıklarında ise yine Yunanistan'ın İstanköy Adası'na ulaşmak isteyen göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot battı. DHA, botta 15 Pakistanlının bulunduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor.