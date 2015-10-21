Yeni Kanada Başbakanı Trudeau dövmeli tek lider mi?

Telif hakkı God Save Justin Trudeau

Bazı Kanadalılar Liberal Parti Başkanı ve Kanada'nın yeni Başbakanı Justin Trudeau'nun seçim zaferini konuşuyor. Diğerleri ise 43 yaşındaki liderin atletik vücuduna ve sol kolundaki dövmeye odaklanıyor. Acaba Trudeau, Batı'daki tek dövmeli lider mi?

Özellikle sosyal medyada Trudeau'nun kolundaki kuzgun dövmesi çok konuşuluyor. Birçok Twitter kullanıcısı siyasetçinin kolundaki dövmeyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor ve "Acaba Trudeau'dan başka dövmeli lider var mı" diye soruyor.

Bunun cevabını vermek zor. Dövme tarihçisi Anna Felicity Friedman, başka dövmeli bir ülke lideri bilmediğini söylüyor. Kendini dövme profesörü olarak tanıtan Kevin Gannon da başka bir liderde dövme bulunmadığını belirtiyor.

Ancak geçmişte bazı dövmeli liderler vardı. Örneğin Rus Çarı 2. Nikolay, Japonya'ya 1891'de yaptığı gezide koluna ejderha dövmesi yaptırmıştı. Yugoslavya kralı Alexander'in de göğsünde hanedan armasına ait büyük bir kartal dövmesi vardı.

Danimarka kralı 9. Frederik'in de donanma temalı çok sayıda dövmesi bulunuyordu.

İngiliz kralları 5. George ve 7. Edward da Kudüs'e yaptıkları seferlerin anısı olarak kollarına Kudüs haçı dövmesi yaptırmıştı. İngiltere Başbakanı Winston Churcill'in ise bir denizci klasiği olan çapa dövmesi olduğu söylense de bunu kanıtlayan bir delil bulunmuyor.

ABD'de ise eski BaşkanlardanTeddy Roosevelt'in göğsünde aile armasının dövmesi vardı.

'Sınırları zorlamaktan korkmayan biri'

Telif hakkı REUTERS Image caption Trudeau, eşi Sophie Grigoire ile seçim zaferini kutlarken

Dövme tarihçisi Friedman, Trudeau'nun farkının dövmesini göstermekten kaçınmaması olduğunu söylüyor, "Trudeau sınırları zorlamaktan korkmayan birine benziyor" diyor.

Dövme 'profesörü' Gannon da Friedman'a katılıyor, "Başbakan olunca biraz daha ağırbaşlı davranmanız beklenir. Ancak Trudeau'nun yaklaşımı genç ve enerji veriyor. Dövmesi de bu imajın altını çiziyor" diyor.

Kanada Başbakanı'nın kuzgun dövmesinin tasarımı, ülkenin Kuzey Pasifik okyanusu kıyılarındaki Hayda halkına ait.

Haydalar, Kuzey Pasifik kıyılarında yaşayan Alaska ve Kanada Kızılderilileri olarak biliniyor.

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Liberal Parti lideri Trudeau da 2012'de Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda "Dövmemin anlamı Hayda kuzgunu içinde Dünya gezegenidir. Dünya dövmesini 23 yaşımdayken yaptırdım. Robert Davidson kuzgununu ise 40. yaş günümde yaptırdım" diyor.

Siyasetçinin dövmesi bir yardım kuruluşu için boks maçına katılmasıyla kamuoyunun ilgisini çekiyor. Maçta siyasetteki rakibi Patrick Brazeau ile dövüşen Trudeau, Brazeau'yu yenerek pek çok kişiyi şaşırtmıştı.

Pek çok kişi Hayda sembolü ardında bir mantık olduğunu düşünüyor. Trudeau ailesi 1976'da Hayda aşireti tarafından onurlandırılmıştı. Bu dönem, yeni başbakanın babası Pierre Trudea'nun ikinci kez başbakan seçildiği zamandı.

Justin Trudeau Haydaların yaşadığı Britanya Kolombiyası eyaletinde üniversiteye gitmiş, erkek kardeşi Michel yine aynı eyalette 1998 yılında çığın altında kalarak hayatını kaybetmişti.