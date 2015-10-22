Wikileaks CIA Başkanı'na ait e-postaları yayımladı

Telif hakkı AP

Wikileaks internet sitesi Amerikan Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan'ın kişisel elektronik postalarını yayımlamaya başladı.

İnternet korsanlarının Brennan'ın hesabına sızarak elde ettiği bilgiler arasında ABD'nin İran politikasına yönelik görüşler, ulusal güvenlik zorluklarına yönelik bir taslak, CIA'in sorgulama yöntemlerine ilişkin bir mektup, yakın iş arkadaşlarının isimleri, eşinin sosyal güvenlik numarası ve Brennan'ın güvenlik soruşturması başvurusu yer alıyor.

CIA konuya ilişkin açıklamasında Wikileaks'in yayınlarını bir suç ve özel hayatın gizlilik ihlali olarak nitelerken şimdiye kadar sızdırılan bilgilerin gizli olmadığını söyledi.

Wikileaks'te yer alan 2007 ve 2008 yılına ait belgeler Brennan'ın e-postalarına sızdığını iddia eden lise öğrencisi bir internet korsanının New York Post gazetesine açıklama yapmasının ardından açığa çıktı.

Kendini "Müslüman olmayan bir lise öğrencisi" olarak tanımlayan ve Twitter hesabına göre 13 yaşındaki korsan ABD'nin dış politikasına karşı olduğu ve Filistin'e destek vermek için Brennan'ın hesabına girdiğini anlatmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Beyaz Saray Gizli Serivisi'yle ortak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Brennan 2013 yılında CIA Başkanı olarak atanmıştı.