İsveç'teki okul saldırısının ardında ırkçılık çıktı

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İsveç'te polis, kılıçla bir okula girerek iki kişiyi öldüren saldırganın aşırı sağ görüşlü olduğuna inanıldığını açıkladı.

Polis, saldırganın evindeki armaların, olay sırasındaki davranışlarının ve kurbanlarını seçme şeklinin ardında ırkçı eğilimlere işaret ettiğini açıkladı.

İsveç basınına göre, saldırganın Facebook ve Youtube hesapları göçmenlere ve İslam'a karşı olduğu, Hitler ve Nazi Almanyası'na ise ilgi duyduğu izlenimini uyandırıyor.

İsveç'in batısındaki sanayi kenti Trollhattan kentinde kılıç, miğfer ve maske ile bir okula giren saldırgan, polis tarafından vurulmadan önce, bir öğretmen ile 17 yaşında bir öğrenciyi öldürmüştü.

Saldırıda ağır yaralanan bir başka öğretmen ve öğrencinin durumu da ciddiyetini koruyor.

Polis tarafından öldürülen 21 yaşındaki saldırganın adı açıklanmadı, ancak Trollhattan kenti sakinlerinden olduğu bildirildi.

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Okullara yönelik saldırıların pek sık yaşanmadığı İsveç'te olay büyük yankı uyandırdı.

Başbakan Stefan Lofven okul saldırısının İsveç için kara bir gün olarak niteledi.

14 yaşındaki öğrenci Laith Alazze de bir İsveç televizyonuna, arkadaşlarından birinin saldırgana doğru giderken öğretmeni bıçakladığını gördüğünü ve kaçtıklarını anlattı.

Baştan aşağı siyah giyinmiş olan kılıçlı ve maskeli saldırgan, Cadılar Bayramı nedeniyle böyle giyindiğini sanan bazı öğrencilerle resim de çektirmişti.

Saldırıya hedef olan Kronan okulunda okuyan ve yaşları 6 ile 15 arasında değişen öğrencilerin çoğu göçmen çocuklarından oluşuyor.